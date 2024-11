El debut de Quim Masferrer a TV3 amb només 14 anys

Quim Masferrer és una de les cares més reconeixibles de la televisió catalana, especialment pel seu treball a TV3. Al llarg de la seva carrera, ha deixat una empremta profunda al canal, destacant-se com un dels presentadors i actors més carismàtics de la programació catalana.

Des del seu èxit amb 'El Foraster', programa on visita pobles petits de Catalunya per conèixer els seus habitants. fins a la seva participació en altres produccions,Masferrer ha demostrat la seva versatilitat i proximitat, i ha conquerit un públic que valora la seva autenticitat.

A més d''El Foraster', Masferrer ha participat en múltiples projectes de TV3, ampliant el seu repertori en diferents formats i temes. A través del seu treball, ha aconseguit connectar amb persones de totes les edats, i és vist com un referent a l'entreteniment català.

Des de la comèdia fins al drama, la seva carrera reflecteix el seu compromís amb la cultura catalana, sent una peça clau en el creixement i la consolidació de TV3 com a canal líder a Catalunya. Ara, fins i tot ha aprofitat per tocar nous formats com el teatre, amb un espectacle anomenat 'Bona gent' en què parla amb els diferents convidats.

El seu curiós debut a TV3

Tot i això, el que pocs saben és que Masferrer va iniciar la seva carrera televisiva a una edat molt primerenca. Gràcies a una publicació recent del compte de Twitter 'Arxiu TV3 CatRàdio', que es dedica a compartir moments històrics i curiositats de TV3,. S'ha descobert que el seu debut a la televisió catalana va ser el 1985, amb només 14 anys.

En aquell moment, va participar al programa especial 'Tres i l'astròleg' a la Nit de Reis. El programa recreava escenes de contes clàssics, i Masferrer va interpretar el paper de príncep en una adaptació de 'La Bella Durmiente'. Aquesta dada va sorprendre molts seguidors, que no recordaven aquest primer pas a la seva carrera.

El compte d''Arxiu TV3' va detallar que aquella nit va ser especial per diversos motius. A més de la participació d'un joveníssim Quim Masferrer, Catalunya va experimentar un intens fred. Una anècdota que també va quedar registrada al 'Telenotícies vespre' d'aquell dia.

Els seguidors de TV3 van agrair la informació proporcionada, que els va permetre conèixer una faceta poc coneguda del famós presentador. Aquest compte ha esdevingut un recurs invaluable per als nostàlgics de la televisió pública catalana, ja que constantment rescata i comparteix moments memorables de la història del canal.

'Arxiu TV3' és més que un simple compte de X (Twitter): és un arxiu viu de la història de la televisió catalana. Gràcies a la seva feina, molts espectadors han pogut redescobrir programes, moments i personatges que van marcar la televisió de Catalunya. Aquesta iniciativa no només preserva el passat, sinó que també permet que noves generacions coneguin els inicis i l'evolució de TV3 i els seus protagonistes.