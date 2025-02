Ni Jan ni Biel: El nom que portarà el fill d'Elisenda Carod

La reconeguda presentadora de ràdio i televisió, Elisenda Carod, i la seva parella, el guionista Xavi Fernández, es troben a la recta final del seu primer embaràs. Amb una trajectòria destacada en mitjans com Ràdio Flaixbac, RAC 105 i TV3, Carod ha consolidat la seva carrera en programes com "Està passant" i "La tarda" de Catalunya Ràdio. Ara, als seus 43 anys, es prepara per a una nova aventura: la maternitat.

| ACN

Preparatius i canvis professionals

Elisenda Carod té previst donar a llum el pròxim 3 d'abril. Encara que el seu embaràs transcorre sense contratemps, és possible que la seva baixa maternal s'avanci a mitjans de març, moment en el qual la periodista Agnès Marquès assumirà la conducció de "La tarda" durant la seva absència. Aquest relleu temporal assegura la continuïtat del programa mentre Carod es dedica plenament a la seva nova faceta com a mare.

L'elecció del nom: tradició i significat

Un dels moments més especials per als futurs pares és l'elecció del nom del bebè. En el cas d'Elisenda i Xavi, buscaven un nom català de dues síl·labes que no fos monosíl·lab, evitant opcions populars com Jan, Biel, Pol, Nil, Leo o Marc. A més, desitjaven un nom amb història i significat en la cultura catalana. Després de considerar diverses alternatives, es van decantar per "Guillem", un nom que compleix amb els seus criteris i que, a més, té arrels en la reialesa catalana.

Decisió sobre els cognoms: una qüestió d'igualtat

Amb l'elecció del nom resolta, la parella afronta ara la decisió sobre l'ordre dels cognoms del seu fill. Des de l'any 2000, la legislació espanyola permet als pares decidir l'ordre dels cognoms en registrar els seus fills. No obstant això, segons dades del Ministeri de Justícia, menys de l'1% de les parelles opta per col·locar primer el cognom matern.

| ACN

Aquesta tendència reflecteix la persistència de tradicions patriarcals en la societat espanyola. En el cas d'Elisenda Carod i Xavi Fernández, l'elecció entre "Guillem Carod Fernández" o "Guillem Fernández Carod" serà una decisió conjunta que reflecteixi els seus valors i desitjos per al seu fill.

Una família en creixement

A més de l'arribada de Guillem, la família Carod-Fernández comparteix la seva llar amb Lola, una gossa que segurament serà una companya fidel per al nou membre de la família. La convivència entre Guillem i Lola promet moments entranyables i plens d'alegria.

L'espera de Guillem ha omplert d'il·lusió a Elisenda i Xavi, que es preparen per a aquesta nova etapa amb entusiasme i amor. L'elecció acurada del nom i la reflexió sobre els cognoms demostren el compromís de la parella amb la identitat i el futur del seu fill. Sens dubte, l'arribada de Guillem marcarà un nou capítol en la vida d'aquesta estimada parella del panorama mediàtic català.