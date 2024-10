El pronòstic de Jorge Rey per al pont de Tots Sants... i no pinta bé

El conegut predictor meteorològic Jorge Rey ha compartit el seu pronòstic per al pont de Tots Sants d'aquest any. I les notícies no són les més favorables per als que esperen gaudir uns dies de sol i tranquil·litat.

Segons el vostre informe, el canvi d'estació ja s'està deixant notar amb l'arribada d'una massa d'aire fred. Que afectarà principalment l'est i el nord de la península ibèrica, portant pluges, baixes temperatures i fins a neu en certes àrees de muntanya.

Una borrasca en plena activitat

Rey explica que una borrasca provinent de l'Atlàntic, combinada amb vents de llevant, està generant tempestes i fortes precipitacions a diverses regions. Tot i que alguns punts d'Espanya, com Galícia, veuran menys pluges, a l'est peninsular el panorama és diferent.

Les zones de Castelló, Tarragona i el nord-est de Catalunya, per exemple, podrien experimentar unes acumulacions de fins a 150 litres per metre quadrat al llarg del pont. A la Comunitat Valenciana, Múrcia i la regió d'Aragó, la intensitat de les pluges serà notable, amb precipitacions que es mantindran de manera intermitent.

🎃¿Dónde lloverá [Puente los Santos 2024]? ¿Dónde nevará este finde? *TEMPORAL OTOÑAL/INVERNAL* ☃️☔

Nevades primerenques i baixes temperatures

Un dels aspectes més destacats d'aquest pronòstic és la possibilitat de nevades, cosa que es comença a fer realitat en algunes ciutats del centre i del nord de la península. Per als propers dies, s'esperen els primers flocs de neu a localitats com Segòvia, Àvila, i Burgos.

A més dels Pirineus, on Rey assenyala acumulacions que podrien arribar als 20 centímetres a les zones de més altitud. Això confirma la dita popular que “pels Sants, la neu als alts” i marca l'inici de la temporada hivernal, encara amb unes temperatures de tardor.

Les ciutats del nord i centre també tindran mínimes baixes, amb Sòria, Conca i altres localitats de Castella i Lleó experimentant gelades o unes temperatures properes a zero. Així, la sensació tèrmica serà encara més freda en aquestes àrees, cosa que dóna lloc a la probabilitat de veure neu o fins i tot també calamarsa en algunes ocasions.

Precipitacions durant tot el pont

Diumenge i dilluns de la setmana del pont, la inestabilitat es concentrarà a l'est i al nord-est de la península. Jorge Rey preveu que les pluges més persistents afectaran part de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears i Andalusia oriental, especialment a zones de muntanya o aquelles exposades al vent de llevant. A més, en algunes parts de les Canàries, particularment a les illes de més relleu, també s'observaran pluges significatives.

Amb aquesta previsió, dilluns festiu serà menys plujós, però encara es mantindran ruixats a l'est peninsular. Per als que vulguin fer plans a l'aire lliure durant aquests dies, la recomanació és consultar diàriament el pronòstic. Ja que les condicions poden canviar ràpidament i els intervals de treva a les pluges seran breus.

Un pont marcat pel temps tardorenc

En definitiva, el pont de Tots Sants no serà precisament assolellat per a moltes regions d'Espanya.Jorge Rey ha assenyalat que la massa d'aire fred es podria dissipar cap a mitjans de la setmana següent, encara que durant el pont, la tònica serà de cels ennuvolats i pluges intermitents. Mentrestant, l'ambient tardorenc continuarà l'avenç i, a les zones de muntanya, ja s'anticipen les primeres postals hivernals amb nevades lleugeres.

Aquest pronòstic ens convida a reconsiderar totes les activitats a l'aire lliure i aprofitar els moments de calma per gaudir d'un pont de Tots Sants diferent. Marcat per l'arribada primerenca del fred i la inestabilitat que caracteritza la temporada tardorenca.