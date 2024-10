La jugada bruta de Letizia Ortiz contra la parella del seu pare

La Reina Letizia d'Espanya, protagonista de molts titulars, no només és coneguda pel seu estil i protocols en esdeveniments oficials, sinó també pel seu caràcter reservat i, en ocasions, distant. Tot i això, una història de tensions familiars sembla perseguir la monarca, especialment en la seva relació amb el seu pare, Jesús Ortiz, i la seva parella d'anys, Ana Togores. Als recents Premis Princesa d'Astúries, aquest triangle familiar va tornar a ser al focus mediàtic, revelant unes tensions que daten de fa més de dues dècades.

L'animadversió de Letizia cap a Ana Togores

Des que Jesús Ortiz va començar la seva relació amb Ana Togores, Letizia ha mostrat una notable desaprovació. Un dels motius que es rumoreja sobre la seva animadversió és que la Reina Letizia creu que el seu pare va iniciar aquesta relació mentre encara estava casat amb la seva mare, Paloma Rocasolano.

A aquesta suposada infidelitat, se suma un detall destacat : Ana Togores i la reina Letizia tenen edats molt properes. Un factor que incomoda la monarca, que sempre ha vist en la parella del seu pare una mena de competidora més que un nou membre.

Aquesta incomoditat no ha estat superficial. Letizia ha mantingut una relació distant amb Togores, que no ha estat ben rebuda als esdeveniments de la família reial.

Des de les noces de la Reina Letizia amb Felip VI, quan Ana va ser exclosa de l'esdeveniment, fins a altres actes rellevants, la presència de Togores ha estat minimitzada o fins i tot oculta. Marcant una distància que ha transcendit el que és familiar per convertir-se en una bretxa gairebé institucional.

Exclusió sistemàtica als esdeveniments reals

Encara que Ana Togores i Jesús Ortiz fa més de vint anys que estan junts, el rebuig de Letizia ha estat persistent. Es diu que als esdeveniments familiars com els batejos de les seves filles, Leonor i Sofia, Ana va ser relegada a sales a part o va ingressar per unes entrades secundàries. Aquesta exclusió reiterada ha creat una incomoditat evident, fins al punt que, de vegades, Togores i Jesús han optat per no assistir a certs esdeveniments públics, com ha passat recentment.

| YouTube: LibertadDigital

En aquesta edició dels premis, la tensió va ser palpable. Els rumors apunten que Letizia no hauria tolerat la presència d'Ana, i la relegaria novament a un segon pla. Aquest acte de menyspreu podria haver estat la gota que va fer vessar el got per a Jesús Ortiz.

Qui, pel que sembla, es va sentir humiliat en haver de presenciar com la seva parella era novament marginada. La situació planteja una clara desconnexió entre la Reina i el seu pare, un distanciament que sembla no tenir solució. Amb una Letizia cada cop més distanciada de la vida familiar per decisions que prioritzen la seva imatge pública sobre els llaços personals.

Letizia: la reina de les decisions fermes

El perfil de la Reina Letizia no sol deixar caps solts, i en aquest cas la seva actitud és representativa del control sobre tot el seu entorn molt proper. Tot i que ha permès que alguns familiars assisteixin a esdeveniments públics, la decisió d'excloure Ana Togores és una declaració tàcita de les seves prioritats.

El caràcter reservat i la precisió en la presa de decisions han generat respecte i crítiques per igual. I a nivell familiar, aquestes qualitats semblen traduir-se en una barrera infranquejable per a certs individus, Ana Togores entre ells.

La relació entre Letizia i el seu pare es deteriora amb el temps i, lluny de millorar, la bretxa s'engrandeix. Jesús Ortiz i Ana Togores han mostrat una postura pública de tolerància, encara que es percep que la incomoditat i el ressentiment s'hi acumulen.

Per a la família reial espanyola, que projecta una imatge d'unitat, aquest episodi recent és una ombra. Que, encara que dissimulada en públic, revela les dificultats internes i els desencontres al seu nucli més íntim.