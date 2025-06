La foto més sorprenent d’Helena Garcia Melero a la platja

Helena García Meleroo ha tornat a ser notícia, aquesta vegada no pel seu impecable treball a TV3 ni per les seves habituals apostes solidàries, sinó per una imatge que ha estat considerada com “la més sorprenent” a la costa. La presentadora catalana ha compartit una instantània des de la platja de Begur, on se la veu participant en una de les seves esperades “marnatons”.

Una foto que se'n parlarà

Diumenge 8 de juny, Helena va publicar diverses fotografies al seu compte oficial d’Instagram (@hgmelero) des de Begur, on va nedar 3,5 km en tot just 1 hora i 7 minuts. A la foto sorprèn la seva forma física per l’edat que té. Tothom diu el mateix.

La imatge es converteix en la primera foto “d’acció” al mar que la Melero comparteix des de fa temps, en contraposició a les fotos d’estudi o natura. I, per descomptat, cal destacar el seu missatge de consciència ecològica: “Nedar quatre braçades i recollir desenes de plàstics. Hem d’actuar ja per salvar els oceans” en una altra imatge relacionada amb la neteja del mar.

| 3Cat, XCatalunya

Periodisme i esport

Tot i la seva àmplia presència a televisió, el seu compte d’Instagram només compta amb uns 22 000 seguidors i acumula molt poques publicacions. Això fa que cada nova imatge —sobretot si és diferent de l’habitual— aixequi expectació.

En altres moments l’hem vista amb un altre tipus d’esports, sempre a l’aire lliure. O millor dit, sota el mar. El mar Mediterrani de la Costa Brava.

Helena García Meleroo, una de les més estimades a TV3

Va començar molt jove a TV3 i des de llavors no ha deixat de créixer. Ha crescut personalment i professionalment i prova d’això és que des de la direcció se li han donat diferents responsabilitats. Va començar molt jove sent la cara visible del Telenotícies, al costat de Carles Francino. Després va passar a l’entreteniment amb 'Els Matins', un programa en què també s’informava.

Però això no és tot. 'Tot es Mou', 'TVist' i diferents programes de la casa, com 'La Marató' de TV3, el gran programa solidari de l’any. Tots aquests detalls fan que sigui una de les persones més estimades del mitjà.