El preu rebaixat de les fotos de Leonor

La recent publicació de fotografies de la princesa Leonor en biquini durant la seva estada a Montevideo ha generat un intens debat a Espanya. Aquestes imatges, captades el 6 de març a la platja de La Mulata, mostren l'hereva al tron gaudint d'un dia de descans juntament amb els seus companys del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. La revista Diez Minutos va adquirir i difondre aquestes fotografies, cosa que ha suscitat diverses reaccions en l'àmbit públic i polític.

El que va passar

Durant una escala a Montevideo com a part de la seva formació militar a bord del Juan Sebastián de Elcano, la princesa Leonor va aprofitar un dia lliure per relaxar-se a la platja de La Mulata. Acompanyada per aproximadament 30 companys guàrdies marines, va gaudir del sol i el mar en un ambient distès. Posteriorment, van assistir a una recepció a l'ambaixada d'Espanya a l'Uruguai.

| RTVE

Les imatges d'aquest dia van ser captades per un paparazzi que, segons informes, com el d'El Nacional, inicialment va sol·licitar entre 150.000 i 200.000 euros per elles. Després de negociacions, la revista Diez Minutos les va adquirir per una xifra que oscil·la entre 40.000 i 60.000 euros, segons diferents fonts.

Declaracions oficials i reaccions

La publicació d'aquestes fotografies ha provocat diverses reaccions en l'àmbit polític i social. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, va qualificar la difusió de les imatges com una "mirada masclista cap a una dona jove" i va criticar el lucre obtingut a partir d'elles.

Per la seva banda, la Casa Reial no ha emès declaracions oficials al respecte. No obstant això, fonts properes indiquen que el rei Felip VI estaria preocupat per la possible distracció que aquestes imatges podrien generar respecte al compromís i esforç que la princesa Leonor està demostrant en la seva formació militar.

A més, la publicació ha reavivat el debat sobre la privacitat dels membres de la família reial i els límits de la premsa en la cobertura de les seves activitats personals. Mentre alguns defensen el dret a la intimitat de la princesa, altres argumenten que, en trobar-se en un espai públic, les fotografies són legítimes.

Aquest episodi posa de manifest la tensió existent entre l'interès públic i el respecte a la privacitat dels membres de la reialesa, especialment en una era on la informació i les imatges es difonen ràpidament. La controvèrsia també subratlla la necessitat d'un debat continu sobre els límits ètics i legals en la cobertura mediàtica de figures públiques.