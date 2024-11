La chulería de Felipe VI con el pueblo de Paiporta: 'Si quieres no...'

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia acudieron a Paiporta a hacerse la foto y salir en los vídeos que luego aparecieron en televisión y en redes sociales. Buscaban los aplausos de unos vecinos aborregados que, pese a la tragedia, veían a sus reyes y recibían su consuelo. Pero a la hora de la verdad, todo fue muy distinto. Se encontraron un pueblo muy crítico y muy enfadado, que les recriminó su paripé.

El problema no fue únicamente el teatro, sino que Felipe VI y Letizia Ortiz pusieron en riesgo las tareas de voluntarios y de personal de la UME. Por culpa de su comitiva, se formó un tapón que no dejó pasar a los vehículos que realmente sí venían a trabajar. Así se explica perfectamente en este vídeo, cuando un hombre, de manera muy educada y calmada teniendo en cuenta las circunstancias, se lo recrimina al monarca.

Las palabras del Rey fueron insultantes, chulescas y con actitud perdonavidas. Según él, los vecinos de Paiporta tienen que agradecer su visita. Él les está haciendo un favor visitándolos. Si no fuera así no se entendería que les dijera: "Si quieres no vengo y me quedo en Madrid".

El vídeo se hizo viral en redes sociales y los usuarios destacaron que el mismo vídeo apareció en Televisión Española, pero que los tertulianos y los periodistas que comentaban la noticia no lo vieron del mismo modo. Su reacción fue dibujar el monarca como una persona campechana, como su padre. No le vieron el sentido negativo en sus palabras y le rieron las gracias.

Los Reyes y Pedro Sánchez cancelan su visita a Chiva

Durante su recorrido por Paiporta los monarcas fueron recibidos por un grupo de vecinos visiblemente molestos, quienes expresaron su descontento lanzando barro y objetos, además de proferir insultos.

| RTVE

Los vecinos que han sufrido pérdidas personales y materiales a causa de las inundaciones, criticaron la respuesta de las instituciones del Estado y la calificaron de insuficiente y tardía. Debido a esta hostilidad del ambiente, las autoridades decidieron cancelar la visita programada a la localidad de Chiva, también afectada por las inundaciones.

Malestar del pueblo valenciano

Los ciudadanos del País Valencià y, en especial de la zona de Horta Sud, consideran que la tragedia se podría haber evitado o, al menos, reducido el impacto. Aseguran que las alertas llegaron tarde, en muchas ocasiones, cuando el agua ya estaba entrando en las casas. Igualmente fallaron otros protocolos de prevención, pues muchas afectaciones ocurrieron a la vuelta del trabajo, un día de trabajo que no tendría que haber existido.