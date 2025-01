El pis secret de Letícia Ortiz... i el pagues tu

Durant les últimes setmanes, s'ha disparat l'especulació sobre la relació entre Felip VI i la reina Letícia. Diversos informes apunten que el matrimoni real viu en un distanciament cada cop més pronunciat, fins al punt que la reina tindria un "pis secret" on refugiar-se els caps de setmana.

El que és cridaner, segons diverses fonts, és que la Casa Reial estaria cobrint les despeses d'aquest apartament, cosa que no deixa indiferent l'opinió pública quan es recorda que els fons reials provenen, en part, de l'erari públic.

| YouTube: El HuffPost

El pes de les acusacions de Jaime del Burgo

La situació adquireix un caire especial després de les revelacions de Jaime del Burgo, el suposat 'amant' de Letícia, les declaracions del qual haurien servit de detonant per trencar l'harmonia ja fràgil entre els monarques.

Del Burgo sosté que la reina, al llarg dels anys, ha mantingut diversos espais privats on aïllar-se de les pressions de la vida institucional i, suposadament, d'un matrimoni en hores baixes. Entre ells, hi haurien figurat un pis a Nova York i un altre al madrileny carrer Miguel Ángel, tots dos relacionats amb escapades personals.

Un pis secret, a París?

La nova controvèrsia gira al voltant d'un suposat apartament a París que Letícia utilitzaria quan no té obligacions amb les seves filles. S'afirma que la localització exacta es manté en un estricte anonimat, i que fins i tot la seva presència a la capital francesa passa desapercebuda per a la premsa local.

Tot i això, la gran polèmica rau en que seria la mateixa Zarzuela, a través dels seus comptes, qui assumeix el cost d'aquesta "segona residència" no oficial. Òbviament, s'afegeix l'element que aquests diners, en última instància, procedeixen dels pressupostos dedicats a la Corona.

Una convivència gairebé inexistent a Zarzuela

Més enllà de l'apartament, la relació diària dels reis es descriu amb tons de completa fredor. Diverses fonts asseguren que al complex de la Zarzuela, Felip VI i Letícia no comparteixen dormitori i amb prou feines es creuen pels passadissos.

Sovint, les seves agendes s'organitzen de manera que ni tan sols coincideixin en els actes institucionals. Recorden que el 2013 van arribar a plantejar-se el divorci, encara que finalment van optar per un model de "separació de fet" similar al de Juan Carlos i Sofia, el matrimoni real anterior.

De dilluns a divendres, el rei Felip roman a la seva residència, situada a poc més d'un quilòmetre del Pavelló del Príncep, on oficialment viu Letícia. Els caps de setmana, tots dos haurien decidit seguir camins separats: ella al mencionat refugi, ell aprofitant per sortir amb amics o participar en activitats afins als seus gustos, evitant així la tensió permanent que es respiraria pel fet de coincidir sota el mateix sostre.

| Casa Real, XCatalunya

El cost polític i d'imatge

La Casa Reial, per la seva banda, intenta controlar els danys que pugui causar aquesta situació, conscient que la institució depèn en part de la percepció pública i del compromís dels seus integrants per mantenir una imatge d'unitat familiar. Si bé no hi ha confirmació oficial sobre l'existència d'aquest pis secret a París, els indicis i testimonis apunten que alguna cosa hi ha de cert en aquesta història.

La possibilitat que l'erari financi un espai on Letícia escapi de les obligacions matrimonials, o fins i tot socials, pot ferir la sensibilitat d'una ciutadania que reclama transparència i moderació en l'ús de fons públics.

Un futur incert per a la Corona

Amb Leonor cada cop més a prop d'assumir rellevància en l'agenda reial, la situació de Felip VI i Letícia podria tornar-se insostenible. Les preguntes es multipliquen: farà la reina un pas més i assumirà una separació oficial? Continuarà Felip VI tolerant aquestes despeses "invisibles" per preservar les aparences? Es destaparà, finalment, quant costa mantenir un apartament que ningú veu i en el qual se suposa que Letícia passa els caps de setmana? Hi ha moltes preguntes sense respostes.

Mentrestant, la ciutadania observa amb escepticisme els moviments d'una família reial que no aconsegueix escapar dels escàndols i els membres de la qual semblen cada cop més distants entre si. El "pis secret de Letícia Ortiz" és només una peça més d'un trencaclosques familiar els efectes del qual poden esquitxar la monarquia en el seu conjunt. El problema no és el que faci amb la seva vida. Això ens és igual. El problema és si són els ciutadans qui els paguen les seves escapades.