Clatellot de l'oncle d'Alèxia Putellas a l'entrenador del Reial Madrid: 'Hi haurà...'

El futbol femení va viure un emocionant Clàssic a la final de la Supercopa, amb un ambient cada cop més proper al dels grans esdeveniments de categoria masculina. El trofeu es va disputar a Butarque a les 12 del migdia, en un horari que alguns criticaven per no considerar-lo tan estel·lar com mereix un encontre de tanta repercussió. No obstant això, les jugadores es van encarregar que l'atenció recaigués a la gespa i no en la polèmica prèvia.

La figura que va llançar la previsió més comentada de la jornada va ser Ricard Segura, oncle d'Alèxia Putellas, qui va respondre amb contundència a les declaracions d'Alberto Toril, entrenador del Real Madrid Femení. Mentre el tècnic merengue es queixava d'horaris i condicions, el familiar de la doble Pilota d'Or no va dubtar a qualificar el que s'havia dit com “una burrada més”, augurant una “clàssica golejada” a favor de les culers. No podia haver estat més encertat, ja que el xoc va acabar amb un contundent 5-0 per a les blaugranes i la cinquena Supercopa a les seves vitrines.

| FC Barcelona, FUT Mind

Des de la prèvia ja s'intuïa un ambient caldejat per les crítiques de Toril, qui afirmava que el seu equip no competia en igualtat de condicions davant el Barça. La portera culer, Cata Coll, també havia respost a aquestes declaracions assenyalant que eren “excuses i més excuses”. En contrast, Eli Segura, mare de la gran capitana blaugrana, preferia mostrar-se prudent: “Són 90 minuts i cal jugar-los”, recordava, conscient que el favoritisme no garanteix victòries fàcils.

El partit va deixar moments brillants i una innegable superioritat del conjunt dirigit per Pere Romeu. Va marcar la brasilera Ewa Pajor amb un doblet, a més de Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro i la mateixa Alèxia Putellas. El resultat va segellar qualsevol debat sobre quin equip mereixia el títol i va materialitzar la profecia de l'oncle de l'estrella blaugrana.

Alegria al vestidor després de la victòria

L'alegria del vestidor del Barça femení es va reflectir en celebracions plenes de fotos, abraçades i fins i tot algun brindis improvisat. Cata Coll va compartir a les xarxes socials una curiosa imatge seva amb una ampolla de cervesa i, al costat, Alèxia aixecant una cantimplora d'aigua. “Dues personalitats, suposo”, va bromejar la portera, resumint l'ambient distès i festiu que es respirava després d'aixecar un nou títol.

| @FCBarcelona, Alexia Putellas, XCatalunya

La repercussió de les declaracions de Toril i la resposta de la família de Putellas no van enfosquir el merescut triomf blaugrana. Al contrari, van afegir un punt de picant que va avivar l'expectació de cara al xoc. Finalment, la contundència en el marcador dona ales a un Barça que aspira a seguir sumant més trofeus a la Lliga, la Copa de la Reina i la Champions.

El Barça segueix imparable

Amb aquest 5-0, l'equip català deixa clar que segueix un pas per davant en el panorama nacional, tant en el futbolístic com en la fortalesa mental. La cinquena Supercopa s'uneix a un palmarès que no para de créixer, mentre Gerard Piqué, segons la broma que circula per xarxes, “es queda sense mans” per presumir de doble Clàssic guanyat: masculí i femení. Per a les jugadores, ja no hi ha temps per recrear-se: el repte és mantenir el mateix nivell per endur-se tots els títols possibles aquesta temporada.