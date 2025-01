Greus problemes entre els Urdangarin i els Armentia

per Pol Nadal

La relació entre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia s'ha convertit en una de les històries més comentades de la crònica social espanyola en els últims temps. Tot i que van començar la seva història sota l'ombra de la polèmica, tots dos han anat consolidant un vincle que, actualment, es presenta formal i amb plans de futur a curt o mitjà termini.

No obstant això, més enllà de l'aparent estabilitat de la parella, les tensions familiars amb els seus respectius fills estan cobrant una rellevància que podria desestabilitzar la serenitat que tant desitgen i que fins ara no han pogut aconseguir.

Una història marcada per la controvèrsia

Tothom apuntava que el romanç entre Urdangarin i Armentia sorgiria de manera silenciosa i passaria desapercebut. Però no ha estat així: la ruptura de l'exgendre de Juan Carlos I amb la infanta Cristina i les circumstàncies en què es va produir van centrar l'atenció de la premsa i l'opinió pública, creant un clima hostil per a la nova parella.

Mentre alguns sectors mediàtics es posicionaven a favor de Cristina, altres qüestionaven la legitimitat de la relació incipient. En qualsevol cas, els focus van caure amb força sobre els protagonistes, sotmesos a un escrutini continu.

Després de la tramitació d'un divorci ple de polèmiques, Iñaki i Ainhoa van decidir aparcar el què diran i embarcar-se en un projecte de vida junts. Segons fonts properes, fa més d'un any que conviuen sota el mateix sostre, i fins i tot planegen un casament per al 2025 o 2026, que probablement se celebrarà amb en secret.

Fills a la defensiva i mancats d'afinitat

Les complicacions derivades de la separació d'Urdangarin i la infanta Cristina, sumades a la mateixa transició d'Ainhoa Armentia després de la seva ruptura matrimonial, han provocat que els fills de tots dos reaccionin amb bastant cautela o amb rebuig. D'una banda, els fills d'Ainhoa continuen sent joves i, segons es desprèn de fonts properes, no mostren excessiu interès a forjar una relació estreta amb l'exduc.

D'altra banda, els fills de la infanta Cristina, que s'han vist embolicats en la humiliació pública de la seva mare, tampoc mostren entusiasme per conèixer la nova parella del seu pare, molt menys els que podrien convertir-se en els seus “germanastres”.

Futur incert davant una evident relació difícil

Aquest escenari, descrit per fonts properes a la parella, pinta un panorama en què la vida quotidiana d'Iñaki i Ainhoa està lluny de la imatge de “família feliç” que molts podrien imaginar. El benestar dels fills de tots dos, així com el seu creixement personal, dependrà de la capacitat de la parella per navegar en aquestes aigües turbulentes amb tacte, paciència i empatia.

Per ara, el xoc de cultures familiars i la resistència dels fills conformen un repte difícil. El veritable objectiu de tots dos consisteix a aconseguir la cohesió interna d'una família que s'ha format entre controvèrsies.