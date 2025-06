Judit Mascó i les seves millors fotos a Sant Joan: El lloc ocult on desitjaries anar

per Duna Costa

La reconeguda supermodel catalana Judit Mascó ha sorprès els seus seguidors amb una imatge serena i elegant. En plena revetlla de Sant Joan, la model ha compartit des del seu compte d'Instagram una fotografia banyant-se en un lloc idíl·lic: la costa sud d'Itàlia. Concretament a Puglia, dins la famosa “Piscina del Frascone”.

El banyador en tons terra que apareix a les fotografies pertany a la firma espanyola Mur Swimwear, i el gest apunta a una col·laboració. Ella mateixa esmenta la marca al costat de la firma d'ulleres Woodys.

Una revetlla envoltada d'estil mediterrani

Tot i que la revetlla de Sant Joan és una celebració tradicional catalano-espanyola —ambientada en fogueres, pólvora i la inconfusible coca de Sant Joan— Mascó ha decidit traslladar la màgia d'aquesta nit al sud d'Itàlia. En lloc de petards i platja catalana, ha triat l'encant de la natura i la tranquil·litat de les aigües cristal·lines de la Mediterrània.

| @juditmasco

El seu missatge, carregat d'elegància i senzillesa, és clar: “Molt bona revetlla a tothom des de la Puglia #PiscinaDelFrascone”. I els seguidors no van trigar a reaccionar: comentaris com “Meravellosa”, “Divina la meva Judit al sol” o “Guapíssima” van inundar la publicació.

Una trajectòria que evoluciona amb els temps

Judit Mascó segueix sent un referent en el sector. La seva meteòrica carrera va començar als anys 80, desfilant per a grans noms com Armani, Dolce & Gabbana o Valentino. El seu salt a la fama va arribar el 1990 amb la portada del Sports Illustrated Swimsuit Issue, i també va ser una de les poques models espanyoles que va aparèixer a la portada de Vogue USA.

Des de llavors, ha combinat la seva faceta professional amb una intensa tasca humanitària. Col·labora amb la Fundació ARED, Oxfam Intermón, i campanyes socials per a la reinserció de dones i la infància. A més, avui manté una gran presència a les xarxes, on suma més de 190.000 seguidors a Instagram, reforçant el seu paper com una influencer sòlida i autèntica.

| Instagram

Estiu, xarxes i elegància personal

El post de Sant Joan encaixa amb la línia de contingut que Mascó comparteix durant l'estiu. Frases que conviden a la reflexió sobre els petits plaers, les converses íntimes i el gaudi del moment present.

Aquesta vegada ho ha fet des d'un enclavament diferent, però sense perdre el seu segell de sofisticació natural. Si bé encara no ha desvetllat més detalls sobre la seva escapada italiana, tot apunta que viurà un estiu ple d'estil, calma i algun que altre gest professional, com les col·laboracions del post.

Judit Mascó ens regala un aire refrescant mediterrani en plena revetlla, demostra que ser elegància i naturalitat no estan renyits, i confirma que la seva influència va més enllà de les passarel·les, abastant moda, estil de vida i compromís social.