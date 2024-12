Pilarin Bayés ho revela davant Xavier Grasset i tota Catalunya: 'Tinc...'

per Sergi Guillén

Pilarin Bayés, un icona cultural a Catalunya, segueix tan activa com sempre als 83 anys. Ahir, va ser la convidada estrella del programa La Selva, conduït per Xavier Grasset a TV3. Amb la seva habitual simpatia i esperit incansable, Bayés va deixar clara la seva passió pel dibuix i la seva inigualable creativitat.

Amb més de mil llibres publicats al llarg de la seva carrera, Pilarin Bayés s'ha guanyat un lloc únic en el món de la il·lustració i la literatura. Els seus personatges inconfusibles i acolorits han acompanyat generacions de lectors. Durant l'entrevista, va recordar com va començar la seva trajectòria artística i va confessar els secrets que la mantenen activa i creativa.

El programa La Selva s'ha convertit en un espai on artistes i personalitats comparteixen les seves històries. La presència de Bayés ahir a la nit va ser una mostra de la seva vitalitat i amor per la seva professió. Una vegada més, Pilarin va sorprendre l'audiència amb una declaració tan honesta com entranyable.

"Quan veig un espai en blanc, em molesta"

Durant la conversa amb Grasset, Pilarin va confessar el que molts anomenen una obsessió creativa: "Tinc grafomania, quan veig un espai en blanc, em molesta i l'he d'anar a omplir". Aquestes paraules retraten perfectament l'essència de la il·lustradora. Per a Bayés, l'art no és només un ofici, sinó una necessitat vital.

| TV3

La grafomania, terme que descriu l'impuls irrefrenable d'escriure o dibuixar, ha acompanyat l'artista tota la seva vida. Al programa, fins i tot va mostrar com porta sempre un moneder ple de retoladors i llapis.

"A vegades, els retoladors exploten i passa el que passa", va confessar entre varies rialles, i deixant clar que la seva creativitat no entén de límits ni d'ordre. Aquesta passió per omplir qualsevol espai en blanc és, sens dubte, el secret de la seva longevitat artística.

Més de mil llibres i una vida dedicada a l'art

El llegat de Pilarin Bayés és impressionant. Més de mil llibres publicats, murals, animacions i un sense fi d'obres en formats diversos. El seu estil, alegre i ple de color, ha estat part de la infància de milers de persones.

No és només una il·lustradora; és un símbol de la cultura catalana i una creadora incansable. A l'entrevista, la il·lustradora va recordar els seus inicis i com ha mantingut viva la seva passió durant dècades. "Porto un llapis a la butxaca sempre, perquè mai se sap", va afirmar, evidenciant la seva necessitat constant de crear.

Què és la grafomania?

La grafomania, segons els especialistes, és un impuls compulsiu que porta les persones a escriure o dibuixar sense descans. Per a alguns, pot semblar una obsessió, però en el cas de Pilarin Bayés, és el seu motor creatiu. És una manera d'interpretar el món i de donar forma a la seva imaginació.

| ACN

"El traç serveix per pensar per dins", va explicar Bayés, demostrant que la seva creativitat va molt més enllà del visual. És una forma de reflexionar, d'ordenar idees i de donar vida a històries i personatges que han marcat diverses generacions.

Als 83 anys, Pilarin Bayés continua sent un exemple de dedicació, passió i talent. La seva grafomania, lluny de ser un defecte, és la clau del seu èxit. Davant Xavier Grasset i tota Catalunya, Pilarin ho va deixar clar: un espai en blanc mai serà un obstacle per a ella.