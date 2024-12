Clara advertència dels Reis espanyols a Leonor de Borbó per les seves festes

Leonor de Borbó sempre s'ha caracteritzat per ser una jove disciplinada i aliena a les controvèrsies que solen envoltar altres membres de la Família Reial com Froilán o Victoria Federica.

Mentre els seus pares, els Reis Felip VI i Letícia, han treballat durament per protegir la seva privacitat. La Princesa sempre ha mostrat una maduresa poc comuna per a la seva edat.

No obstant això, l'estiu de 2024 sembla haver portat un canvi en la rutina de la princesa d'Astúries. Des que va ingressar a l'Acadèmia General Militar, la seva vida ha començat a incloure més temps d'oci. Leonor ha gaudit de plans amb amics i, en particular, algunes sortides nocturnes que no han agradat als seus pares.

Les imatges i notícies recents han fet saltar les alarmes a la Zarzuela. Encara que aquestes activitats són normals per a qualsevol jove de 19 anys, la seva posició com a futura reina ha posat en alerta els seus dos pares. Felip VI i Letícia semblen preocupats per les possibles interpretacions que es puguin donar a aquestes sortides.

| YouTube: casarealtv

"Li apassiona ballar", però amb control

Segons informacions publicades per mitjans internacionals, Leonor gaudeix molt del seu temps lliure en companyia d'amics. Les fonts properes asseguren que la princesa "es desinhibeix ballant", cosa que, segons diuen, no és del tot del grat de la reina Letícia.

Aquestes sortides, que han inclòs nits a Pontevedra i en esdeveniments festius, són organitzades amb un desplegament important de seguretat.

Leonor no pot moure's com qualsevol altra jove de la seva edat, tot ha d'estar controlat al detall, des dels horaris fins als llocs que la noia visitarà. Encara que els seus escortes sempre l'acompanyen, les fonts admeten que aquesta situació és difícil de gestionar. "No donen l'abast", comenten.

Advertència de Felip VI

Monarquía Confidencial ha avançat que el Rei Felip VI ha donat una clara advertència a Leonor. Li ha demanat que sigui més cautelosa amb les seves sortides i les conseqüències que aquestes podrien tenir en la seva imatge pública. Fonts properes asseguren que el monarca vol evitar qualsevol situació que pugui resultar compromesa o danyar la reputació de la seva filla.

| XCatalunya, Vogue Spain

El mateix Rei va assenyalar que entén que Leonor, com qualsevol jove, necessita divertir-se; no obstant això, la diferència rau en l'atenció constant que rep com a hereva al tron. Aquesta advertència no va ser motiu de discussió entre pare i filla, segons les fonts. "Tots els pares volen el millor per als seus fills; els reis també", asseguren.

El pes de ser princesa

Encara que Leonor de Borbó s'esforça per complir amb el seu rol institucional, les fonts també assenyalen que "li pesa" la condició de Princesa. Les persones que conviuen amb ella comenten que, en ocasions, es mostra més tímida en el tracte.

El deure de mantenir sempre una imatge impecable pot ser aclaparador per a una jove que, com qualsevol altra, desitja gaudir de la seva joventut. D'altra banda, des de la Zarzuela sempre ha transcendit que els Reis Letícia i Felip VI són pares estrictes.

Al llarg dels anys, s'ha rumorejat que Leonor i la seva germana Sofia han crescut sota un rigorós control. Encara que la disciplina els ha permès madurar amb responsabilitat, també ha generat un ambient on els errors no semblen permesos.