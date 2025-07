Es filtra la greu situació de Sofia de Grècia a la Zarzuela

Espanya viu una temporada marcada per múltiples desafiaments econòmics i socials. La inflació és a nivells moderats, el turisme comença a repuntar a mesura que es relaxen les restriccions internacionals i els sectors financer i bancari es preparen per possibles senyals de recessió global. En aquest context, la situació personal de la reina Sofia adquireix una ressonància particular. Un símbol històric de la monarquia que ara travessa un moment delicat des de Zarzuela.

Dolor pel menyspreu familiar

La reina emèrita, amb 85 anys, afronta la malaltia avançada de la seva germana Irene de Grècia, diagnosticada amb Alzheimer. El seu estat ha empitjorat ràpidament i aquesta situació s'ha convertit en una de les seves principals angoixes. Fins al punt que en els darrers temps s'hauria arribat fins i tot a plantejar no traslladar-se a la seva residència habitual d'estiu a Marivent.

No es tracta només d'una decisió logística, sinó d'una expressió de l'estat d'ànim de Sofia, profundament afectada pel deteriorament de la seva germana. La fidelitat que ambdues van compartir durant dècades, tant a Grècia com a Espanya, fa especialment dolorós aquest moment de deteriorament silenciós i constant.

| Lecturas, XCatalunya

Una càrrega doble: Irene i Tatiana colpegen el cor de l'estiu

Recentment, s'hi ha afegit una altra preocupació. Tatiana Radziwill, amiga íntima i figura emblemàtica del cercle Borbón, també travessa una crisi de salut derivada d'un ictus que la va deixar en cadira de rodes. Aquesta segona figura propera debilita encara més l'estat emocional de la reina Sofia. Ara s'ocupa de dues persones molt estimades, cosa que fa que el seu estiu a Marivent sigui especialment difícil.

L'impacte no és només moral, sinó també físic: Sofia ha patit una caiguda recent a Zarzuela, detectada per la seva filla Elena. Afortunadament, no hi va haver fractures greus, tot i que sí persistència de dolor, cosa que ha portat a reforçar la seva atenció mèdica.

L'estratègia familiar per fer-la sentir acompanyada (o que ho sembli)

El rei Felipe VI ha desplegat un equip mèdic complet tant a Madrid com a Mallorca per garantir la seva atenció contínua. Ha decidit que aquest any no viatjarà sola, i el seu trasllat a Marivent inclourà personal sanitari permanent. A més, les infantes Elena i Cristina han assumit un paper actiu en la seva companyia i cura, amb visites planificades i presència més constant durant la seva estada estiuenca.

| Casa Real, XCatalunya

Aquest ajust no és només logístic. Representa un esforç col·lectiu per mitigar la seva solitud i oferir-li un entorn més segur i afectuós enmig de la fragilitat que travessa.

Solitud i tensió familiar

La reina Sofia ha suportat no només l'avenç de malalties properes, sinó també el dolor per la distància emocional amb alguns membres de la família. Segons diverses fonts, la relació amb les seves netes, especialment Leonor i la infanta Sofia, ha estat distant aquest estiu. La seva presència ha estat gairebé protocol·lària i no hi ha indicis de vincles afectius més estrets infobaevanidades.com.

En canvi, ha sorgit un gest significatiu: una audiència conjunta del rei Felipe i la seva mare a Zarzuela, un acte inusual que no es produïa des de fa 15 anys. Tots dos van rebre el comitè executiu de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, una causa de la qual la reina Sofia sempre ha estat impulsora. Aquell moment simbolitza una unió institucional i afectiva en temps de desafiament personal.