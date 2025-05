L'audiència destrossa Bertín Osborne: 'El pitjor...'

La dotzena edició de Tu cara me suena ha tornat a conquerir el prime time dels divendres. Amb una mitjana que supera el 20% de quota de pantalla, el format d'Antena 3 continua sent el líder indiscutible de la nit. La tercera gala, emesa el divendres 25 d'abril, no va ser l'excepció. No obstant això, entre imitacions i humor, un concursant ha acaparat crítiques a les xarxes socials i ha dividit l'audiència: Bertín Osborne.

Una gala d'alt nivell i grans imitacions

El públic de Tu cara me suena 12 va poder gaudir de transformacions sorprenents. Yenesi va encarnar Yurena amb la seva habitual desimboltura, Esperansa Grasia es va ficar en la pell de Lola Young, Mikel Herzog Jr. va sorprendre el públic amb la seva imitació de Maroon 5 i diversos concursants van oferir actuacions de gran nivell tècnic i artístic.

La combinació de talent, espectacle i humor que caracteritza el programa va tornar a connectar amb l'audiència. El jurat, encapçalat per Chenoa i amb Lolita Flores entre els seus membres, va elogiar diverses de les actuacions que van aconseguir emocionar i arrencar aplaudiments del plató.

Bertín Osborne: una actuació que va generar expectatives

Entre tots els concursants, Bertín Osborne era, sens dubte, un dels més esperats de la nit. La seva fama com a cantant de ranxeres i presentador televisiu, sumada al seu carisma natural, feien presagiar una actuació memorable. Encara més considerant que havia d'interpretar Antonio Flores, amb la particularitat que Lolita estava en el jurat.

Una actuació que no va convèncer

No obstant això, l'actuació no va complir amb les altes expectatives. Encara que Bertín va mantenir la seva elegància habitual i va mostrar respecte pel personatge que imitava, nombrosos espectadors van assenyalar a les xarxes socials que la seva interpretació va mancar de lliurament i precisió.

Els comentaris no van trigar a aparèixer en plataformes com X (abans Twitter) i Instagram. Les crítiques apuntaven a una suposada falta d'implicació i preparació per part d'Osborne. Alguns fins i tot van arribar a qualificar-lo com "el concursant menys compromès de totes les edicions".

El jurat, dividit

El jurat va mostrar opinions més moderades. Lolita va valorar la intenció i l'afecte d'Osborne cap a la figura del seu germà Antonio, encara que va admetre que la imitació no havia assolit el nivell tècnic d'altres concursants. Chenoa i la resta del panell van coincidir que Bertín havia d'esforçar-se més si volia mantenir-se competitiu en el programa.

Malgrat que Tu cara me suena continua arrasant en audiències —va avantatjar en gairebé vuit punts el seu competidor més proper aquella nit—, el malestar amb Bertín Osborne s'ha convertit en un dels temes més comentats d'aquesta edició. Molts seguidors del format han manifestat que esperen que en les pròximes gales mostri una major dedicació.

El que va revelar el públic sobre Osborne

Però més enllà de les crítiques sobre el seu lliurament, a les xarxes socials s'ha difós una dada que ha sorprès fins i tot els fans menys crítics: Bertín Osborne és, segons molts seguidors i fòrums especialitzats, el concursant amb pitjor puntuació mitjana en les primeres tres gales de tota la història del programa.

Encara que el presentador no ha comentat públicament aquestes xifres, aquest fet ha reforçat la percepció que la seva participació, per ara, està molt per sota del que s'esperava per a una figura de la seva trajectòria.

Reacció o continuïtat?

La pregunta ara és si Osborne respondrà a les crítiques amb un canvi d'actitud i una millora en les seves pròximes actuacions. El format encara ofereix diverses gales i oportunitats de redempció. No obstant això, la pressió mediàtica i l'escrutini dels fans fan que el seu camí a Tu cara me suena 12 no sigui precisament fàcil.

Per ara, l'audiència continua atenta i dividida. Mentre uns reclamen la seva sortida, altres encara confien que el veterà artista pugui sorprendre i revertir la situació. El que està clar és que, li pesi a qui li pesi, Bertín Osborne ja s'ha convertit en un dels protagonistes indiscutibles d'aquesta temporada.