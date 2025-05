'Com si fos ahir' del 6 de maig: El Bolaños es queda sol... i és més perillós que mai

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 6 de maig arriba amb moments emocionalment intensos, conflictes professionals i relacions personals que continuen complicant-se.

A la primera de les trames, la Isabel, preocupada pel Joel, demana ajuda econòmica a la Marta per poder pagar el tractament del dentista que necessita el noi. Quan la Marta li pregunta per què l'Esteve no li passa diners, la Isabel (Mariona Ribas) li revela que l'home ja no té feina i, per tant, no pot assumir les seves obligacions econòmiques.

En escoltar-ho, la Marta se sent culpable, conscient que ella mateixa va provocar indirectament aquesta situació en aconseguir que fessin fora l'Esteve de la seva feina. La Marta li deixarà els diners i quan el Salva diu de pagar-ho a mitges s’hi nega. El Salva no entén res.

| TV3

El Bolaños rep de valent

Per altra banda, a l’institut, la tensió amb el Bolaños augmenta notablement durant una reunió amb diversos professors i la Noe. En un moment complicat per a ell, molts dels assistents mostren obertament la seva desaprovació envers la seva actitud i la seva manera de gestionar les situacions laborals.

Davant aquesta situació, el Quique, que fins ara havia intentat mantenir una posició més neutral, finalment decideix sumar-se també a les crítiques generals contra el Bolaños, augmentant encara més la tensió interna i deixant clar que la confiança entre ells està definitivament trencada. Tot i així, la Noe fa una proposta per un festival de l’escola, que inclou focs artificials. El Quique no ho acaba de veure clar.

La Lídia investiga en el passat de l'Agustí

Mentrestant, la Lídia segueix molt centrada a aconseguir que l’Agustí treballi més per a ella, després d’haver notat que hi ha una connexió especial entre ells relacionada amb la seva difunta esposa, la Pilar. Tot i que l’Agustí li deixa clar que no pot acceptar més feina, la Lídia no està disposada a rendir-se.

| TV3

Decidida a entendre millor la situació personal d’Agustí per apropar-se a ell, recorre al Marcel per obtenir informació sobre la Pilar. Aquesta acció pot comportar conseqüències inesperades, ja que indagar en assumptes personals tan sensibles podria despertar sentiments dolorosos en l’Agustí i provocar noves tensions entre tots dos. La Lídia és un dels personatges més odiats pels fans de la sèrie i amb comportaments com aquest puja posicions al rànquing.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 6 de maig de 2025?

El segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda i tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.