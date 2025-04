L'espectacular imatge que Francesc Mauri publica després de la pedregada

El dia semblava tranquil, gairebé rutinari, a Lleida. No obstant això, en qüestió de minuts, un fenomen meteorològic va sorprendre tota la ciutat i va deixar imatges difícils d'oblidar. Francesc Mauri, conegut meteoròleg català, va capturar l'escena que resumeix a la perfecció la intensitat del moment viscut.

Impactant panorama al Camp d'Esports

La imatge publicada per Francesc Mauri mostra el Camp d'Esports de Lleida completament cobert per una gruixuda capa blanca, resultat directe d'una inesperada pedregada. La gespa de l'estadi, habitualment verda i ben cuidada, va quedar irreconeixible, presentant un aspecte més propi de l'hivern profund que d'una tarda primaveral. Aquest fenomen no només ha sorprès per la seva intensitat, sinó també per la rapidesa amb què va cobrir tota la superfície.

La situació meteorològica explicada

La intensa pedregada va ser provocada per una tempesta convectiva, fenomen que ocorre quan masses d'aire càlid ascendeixen ràpidament, xocant amb aire fred a les capes superiors de l'atmosfera. En aquesta ocasió, la forta corrent ascendent va fer que les gotes d'aigua es congelessin ràpidament formant pedra, que després va caure amb força sobre la ciutat.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

Catalunya, i especialment la zona del Segrià, està en una època de l'any en què aquest tipus de fenòmens poden ser comuns a causa dels contrastos tèrmics propis de la primavera. No obstant això, el destacable d'aquest episodi és la rapidesa i força amb què va ocórrer, agafant desprevinguts tant a veïns com a autoritats locals.

L'impacte més enllà de l'estadi

Encara que la fotografia publicada per Mauri se centra en el camp del Lleida Esportiu, la pedregada va tenir conseqüències visibles a tota la ciutat. Carrers inundats de blanc, arbres danyats i alguns problemes puntuals en la circulació van ser part de les complicacions derivades d'aquesta forta tempesta.

Les autoritats locals i els serveis meteorològics van actuar ràpidament per avaluar danys i alertar la població sobre possibles riscos addicionals.

Què s'espera després d'aquest fenomen?

Les previsions meteorològiques indiquen que la inestabilitat seguirà present durant les pròximes hores en diverses comarques catalanes, especialment en les regions centrals i occidentals. Per això, és recomanable mantenir-se informat dels avisos oficials que emeten els serveis meteorològics de Catalunya.

En termes pràctics, després d'una pedregada d'aquestes característiques, és aconsellable revisar possibles danys en vehicles, edificis i especialment en cultius, molt sensibles a aquest tipus d'esdeveniments climàtics. Les pròximes jornades podrien presentar més episodis tempestuosos similars, encara que possiblement menys intensos.

Conclusió i recomanacions pràctiques

Fenòmens meteorològics com aquesta recent pedregada a Lleida són recordatoris clars de la necessitat d'estar preparats per a canvis ràpids i intensos del clima.

| Canva

Mantenir-se informat mitjançant fonts oficials i prendre precaucions bàsiques davant alertes meteorològiques és fonamental per minimitzar riscos personals i materials.

L'espectacular imatge captada per Francesc Mauri no només és una mostra visual de la potència de la natura, sinó també una advertència sobre la importància de respectar i entendre els fenòmens meteorològics que poden afectar-nos en qualsevol moment.