'Com si fos ahir' del 30 de gener de 2025: La consultoria a punt de petar

El capítol d’aquest dijous 30 de gener de 2025 arriba amb diverses trames que posen a prova la determinació i la desconfiança dels personatges de Com si fos ahir. La Naiara, tipa de la incertesa que envolta el Karim, s’ha proposat desafiar-lo en un terreny on se sent segura: l’esport.

És per això que el repta a sortir a córrer a la tarda, una manera perfecta d’alliberar tensions i, de passada, comprovar si la química que va sorgir entre ells pot anar més enllà de les topades inicials. El Karim, que no és home de fer-se enrere fàcilment, accepta la invitació sense pensar-s’ho gaire.

La cosa comença amb normalitat però de sobte, un incident capgira la tarda: la Naiara i el Karim presencien una baralla dins d’un bar que els crida l’atenció. Lluny de ser una simple discussió, intueixen que al darrere hi pot haver alguna cosa més fosca.

| Instagram, TV3

Potser una transacció il·legal? Un conflicte entre bandes? Els dos joves, encuriosits, decideixen acostar-s’hi amb certa precaució. La situació, però, se’ls pot girar en contra si es fiquen on no els demanen. Sens dubte, aquest esdeveniment inesperat podria unir-los o, per contra, fer-los adonar que encara no es coneixen prou bé per afrontar junts un possible perill.

Més problemes a la consultoria

Mentre això passa al carrer, a la consultoria es respira un clima tens. El Víctor, fidel al seu estil de remarcar errors, detecta el que ell considera una errada en un informe preparat per la Cèlia. Lluny de comunicar-li directament a ella, prefereix comentar-ho primer al Miquel, fet que, inevitablement, fa enfurismar la nova sòcia. Quan la Cèlia, molesta, revisa l’informe, descobreix que l’errada en realitat no existeix: el Víctor s’ha precipitat en la seva apreciació. I segurament ho hagi fet expressament.

El més preocupant, però, és que aquesta pugna constant podria dividir l’equip en bàndols, i no està gens clar si el Miquel sabrà imposar una actitud conciliadora o si, ben al contrari, la situació s’enverinarà encara més. Per acabar-ho d’adobar, ha de veure com el Quique es troba malament i amb ansietat pel tracte del Bolaños cap a ell. Un menyspreu que la Cèlia – que li havia donat suport anteriorment – ara veu exagerat.

| TV3

L'Ismael treu pit del seu èxit econòmic

En un altre punt de la trama, l’Ismael i l’Aloma confirmen que la seva aposta pel negoci de revendre vambes exclusives funciona. Han guanyat diners de manera relativament ràpida, i això fa que se sentin poderosos i amb ganes d’explorar noves oportunitats d’enriquir-se. No obstant això, la Marta i el Litus no poden evitar retreure a l’Ismael aquesta manera de guanyar-se la vida, que troben poc ortodoxa i gens adaptada als valors de l’esforç i la perseverança.

El xoc generacional és inevitable: per l’Ismael, l’important és treure profit de les ocasions que ofereix el mercat; per a la Marta i el Litus, aquest negoci no deixa de ser un “pelotazo” efímer que podria acabar malament. Lluny d’arronsar-se, l’Ismael es mostra decidit a continuar amb aquesta línia d’actuació. Una vegada més, tot indica que l’acabarà fent grossa.

| TV3, ozguroral, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 30 de gener de 2025?

El capítol començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda i tindrà una durada de trenta-cinc minuts. És l’horari marcat a la web de TV3. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.