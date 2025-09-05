En Peyu parla clar sobre la llengua catalana: 'A Catalunya necessitem...'

El passat 1 de setembre es va estrenar a 3Cat La Renaixença, el nou projecte d’en Peyu. Després de l’èxit d’El Búnquer, l’humorista ha apostat per un format transmèdia que combina ràdio, televisió i podcast. L’objectiu és clar: apropar la cultura catalana a un públic ampli i fer-ho desacomplexadament.
Un programa amb segell propi
La Renaixença parteix d’un objecte quotidià com a fil conductor de cada episodi. A partir d’aquí es despleguen monòlegs, debats i càpsules de ficció que barregen coneixement i entreteniment. Tot plegat, amb un escenari ambientat en un bar del segle XIX, ple de públic que hi participa com si fos client habitual.
L’equip és de primer nivell. Mercè Martínez, Arnau Tordera, Fel Faixedas, Carles Xuriguera i Àlex Vila acompanyen Peyu en aquesta aventura. Cadascú té un rol definit i ofereix seccions diverses que abracen la música, el teatre, el territori o la sàtira.
Aquest plantejament multiplica l’abast i permet arribar a diferents perfils d’audiència. Les xarxes socials també juguen un paper clau, amb continguts adaptats i materials exclusius. L’estrena ha confirmat que hi havia expectació: les places per assistir de públic ja estan plenes fins al desembre.
La inspiració de la Renaixença històrica
Durant l’entrevista, en Peyu va explicar que el projecte neix d’una assimilació simbòlica. “Nosaltres a Catalunya tenim un nom que sona igual i que ens defineix: la Renaixença”, va assegurar. Per ell, cal una nova etapa com la del segle XIX i que se li dóni la importància que es mereixen tant la llengua com el patrimoni.
El presentador va reconèixer que no sap si serà possible recuperar aquest esperit. Malgrat això, va mostrar certa esperança: “En altres llocs del món, els joves han reaccionat quan veuen que la seva llengua desapareix. Potser aquí també passarà”.
Cultura i humor al servei del país
La Renaixença no vol ser un projecte moralista, sinó un espai d’entreteniment en català. La clau és que la gent s’ho passi bé i, al mateix temps, aprengui alguna cosa nova. Aquesta combinació de divulgació i humor ja havia estat present a programes anteriors d'en Peyu, com Natura Sàvia.
En una entrevista al programa Tot es mou, en Peyu va deixar clar el missatge. “A Catalunya necessitem tornar a posar en primer pla la llengua i la cultura”, va dir amb contundència. Aquesta idea és la inspiració central del nou projecte, que vol reivindicar la identitat a través de l’humor.
La posada en escena és també un element distintiu. Els micròfons de ràdio, els auriculars del públic i els trípodes visibles converteixen el plató en una experiència immersiva. “Volíem que el vídeo fos conscient que és un programa de ràdio”, va remarcar l’humorista.
La resposta del públic i el futur
L’acollida no ha pogut ser millor. Els espectadors que ja han assistit a les gravacions en destaquen l’ambient proper i la riquesa dels continguts. A més, el programa combina convidats famosos amb persones anònimes que tenen històries interessants a explicar.
En Peyu no amaga que el projecte pot créixer. Tot i sentir-se còmode en el format actual, reconeix que en un futur podria evolucionar cap a un programa de televisió amb més recursos tècnics i escenogràfics.
Una nova etapa després del Búnquer
Després de tancar El Búnquer, en Peyu necessitava un nou repte creatiu. Amb La Renaixença ha trobat la manera de reivindicar la identitat catalana sense perdre el seu estil irònic i directe. L’objectiu no és salvar res, sinó contribuir a mantenir viva la llengua i la cultura.
“La nostra aportació és petita, però necessària”, va concloure a l’entrevista. I amb l’èxit de l’estrena, sembla que el públic també comparteix aquesta visió. La Renaixença ha arribat per quedar-se i per demostrar que la cultura catalana pot ser, alhora, divertida i essencial.