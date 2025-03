Peyu, la seva filla de 6 anys amb nom de personatge de TV3, li fa una broma en directe

Peyu, el reconegut humorista i presentador català, ha protagonitzat recentment un moment entranyable al costat de la seva filla de sis anys, Arlet. Durant la promoció del seu nou espectacle, 'Hamlet', en col·laboració amb Albert Pla, la petita va sorprendre a tothom en prendre les regnes de la presentació, deixant al descobert la seva espontaneïtat.

Què ha passat?

En un vídeo compartit a les xarxes socials d'en Peyu, l'Arlet es dirigeix a la càmera amb una naturalitat que ha conquerit els seguidors de l'humorista. Amb un somriure entremaliat, la nena comença dient: "Aquest és el meu pare que està fart, per això parlo jo". A continuació, informa sobre la venda d'entrades per a 'Hamlet', admetent amb sinceritat que desconeix el motiu del títol, però assegurant que "no passa res". A més, destaca que l'espectacle és d'humor i que el seu pare el realitza juntament amb Albert Pla.​

| Canva

La intervenció de l'Arlet no acaba aquí. La petita decideix entonar una cançó de l'espectacle, repetint amb entusiasme: "Em vull donar de baixa, em vull donar de baixa...". Peyu, entre rialles i amb gest de sorpresa, li indica que no reveli més detalls, però Arlet continua, mencionant un "telèfon que va a la cinquena Xina". Per afegir més encant al moment, la germana menor de l'Arlet, de dos anys, també s'uneix al cant, demostrant que el talent i la simpatia són cosa de família.​

La petita conclou la seva intervenció amb una reflexió que ha tocat la fibra de molts: "Ja sé que és una mica lleig utilitzar una nena petita per vendre entrades, però és per la cultura, però també és una mica per mi perquè quan el meu pare tingui més diners, doncs em comprarà una consola nova. Adéu!" Aquesta sinceritat i desimboltura han generat una onada de comentaris positius a les xarxes, on els seguidors destaquen la naturalitat i carisma d'Arlet.​ Un nom habitual en les sèries de TV3, com el personatge que interpretava Aina Clotet a 'Infidels'.

Reaccions a les xarxes, tot diu el mateix

Peyu, conegut pel seu treball en programes com 'El Búnquer' i 'Natura Sàvia', ha compartit en diverses ocasions anècdotes sobre la seva vida familiar. En una entrevista anterior, va mencionar com la paternitat ha influït en el seu dia a dia, destacant la importància d'integrar les seves filles en la seva rutina i com elles gaudeixen participant en els seus projectes. La gran, en particular, mostra un gran interès pel món de l'espectacle i ha acompanyat el seu pare en algunes ocasions al teatre, ajudant en la preparació dels shows.​

| Instagram, XCatalunya

La reacció del públic davant aquest vídeo ha estat aclaparadorament positiva. Molts seguidors han expressat la seva admiració per l'espontaneïtat de l'Arlet i han elogiat la manera en què Peyu comparteix moments familiars amb la seva audiència. Aquest tipus d'interaccions reforcen la connexió entre l'humorista i el seu públic, mostrant una faceta més personal i propera.

A més, aquest episodi ha generat expectatives sobre el futur de l'Arlet en el món de l'espectacle. La seva desimboltura davant la càmera i la seva capacitat per connectar amb el públic suggereixen que podria seguir els passos del seu pare. Encara que és aviat per afirmar-ho, molts ja es pregunten si en uns anys la veurem compartint escenari amb Peyu o fins i tot protagonitzant els seus propis projectes.​