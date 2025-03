Peyu, su hija de 6 años con nombre de personaje de TV3, le trolea en directo

Peyu, el reconocido humorista y presentador catalán, ha protagonizado recientemente un momento entrañable junto a su hija de seis años, Arlet. Durante la promoción de su nuevo espectáculo, 'Hamlet', en colaboración con Albert Pla, la pequeña sorprendió a todos al tomar las riendas de la presentación, dejando al descubierto su espontaneidad y desparpajo.​

¿Qué ha pasado?

En un vídeo compartido en las redes sociales de Peyu, Arlet se dirige a la cámara con una naturalidad que ha conquistado a los seguidores del humorista. Con una sonrisa traviesa, la niña comienza diciendo: "Este es mi padre que está harto, por eso hablo yo". A continuación, informa sobre la venta de entradas para 'Hamlet', admitiendo con sinceridad que desconoce el motivo del título, pero asegurando que "no pasa nada". Además, destaca que el espectáculo es de humor y que su padre lo realiza junto a Albert Pla.​

| Canva

La intervención de Arlet no termina ahí. La pequeña decide entonar una canción del espectáculo, repitiendo con entusiasmo: "Me quiero dar de baja, me quiero dar de baja...". Peyu, entre risas y con gesto de sorpresa, le indica que no revele más detalles, pero Arlet continúa, mencionando un "teléfono que va a la quinta China". Para añadir más encanto al momento, la hermana menor de Arlet, de dos años, también se une al canto, demostrando que el talento y la simpatía son cosa de familia.​

La pequeña concluye su intervención con una reflexión que ha tocado la fibra de muchos: "Ya sé que es un poco feo utilizar a una niña pequeña para vender entradas, pero es por la cultura, pero también es un poco para mí porque cuando mi papá tenga más dinero, pues me comprará una consola nueva. ¡Adiós!". Esta sinceridad y desparpajo han generado una oleada de comentarios positivos en las redes, donde los seguidores destacan la naturalidad y carisma de Arlet.​ Un nombre habitual en las series de TV3, como el personaje que interpretaba Aina Clotet en 'Infidels'.

Reacciones en redes, todo dice lo mismo

Peyu, conocido por su trabajo en programas como 'El Búnquer' y 'Natura Sàvia', ha compartido en diversas ocasiones anécdotas sobre su vida familiar. En una entrevista anterior, mencionó cómo la paternidad ha influido en su día a día, destacando la importancia de integrar a sus hijas en su rutina y cómo ellas disfrutan participando en sus proyectos. La mayor, en particular, muestra un gran interés por el mundo del espectáculo y ha acompañado a su padre en algunas ocasiones al teatro, ayudando en la preparación de los shows.​

| Instagram, XCatalunya

La reacción del público ante este vídeo ha sido abrumadoramente positiva. Muchos seguidores han expresado su admiración por la espontaneidad de Arlet y han elogiado la forma en que Peyu comparte momentos familiares con su audiencia. Este tipo de interacciones refuerzan la conexión entre el humorista y su público, mostrando una faceta más personal y cercana.

Además, este episodio ha generado expectativas sobre el futuro de Arlet en el mundo del espectáculo. Su desenvoltura frente a la cámara y su capacidad para conectar con el público sugieren que podría seguir los pasos de su padre. Aunque es pronto para afirmarlo, muchos ya se preguntan si en unos años la veremos compartiendo escenario con Peyu o incluso protagonizando sus propios proyectos.​