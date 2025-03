'Com si fos ahir' del dijous 27 de març: Torna en Jordi amb una sorpresa

El penúltim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb una novetat important. El retorn del Jordi després de la seva estada als Estats Units sacseja l'ambient en el grup d'amics. Quan arriba, explica amb entusiasme que el viatge per visitar l'Anna ha anat molt bé i que han passat uns mesos plens d’emocions retrobant vells records. No obstant això, la sorpresa arriba més tard, quan la Sílvia descobreix que, a més de l'Anna, el Jordi ha conegut una altra dona durant la seva estada a l’estranger.

Ha oblidat totalment la Gina – i ella va fer el mateix amb l’estafador de l’amor – però coneixent el Jordi queda clar que aquesta nova relació també será ‘curiosa’. Per dir-ho d’una forma suau. I tampoc hi ha dubtes que acabarà malament.

Avança la trama Cati-Salvatore

Paral·lelament, el Salvatore pren una decisió important en el seu procés de separació de la Rosa: ha signat definitivament els papers del divorci. Així li explica al Víctor. Curiosa amistat. Però, en un gest de delicadesa i respecte, decideix no explicar-ho encara a la Cati, ja que no vol condicionar-la ni posar-la en un compromís.

La Cati, que des de fa temps es debat entre sentiments contradictoris i la necessitat de passar pàgina, somnia que el Quim (Jordi Rico) l’encoratja a iniciar una nova etapa. Aquests somnis accentuen els seus dubtes i desitjos de canvi, sense que ella sàpiga ben bé com afrontar aquesta oportunitat de redefinir la seva vida. La situació queda oberta a interpretacions, ja que la Cati encara no coneix la decisió del Salvatore i no sap que, legalment, ell ja ha tancat el capítol amb la Rosa. La Cati també en parla amb la Korinna.

Novetats amb els personatges de la Barnateca

Mentrestant, l’Ismael viu un moment delicat a la Barnateca. Després de diverses discussions amb la Itziar, ara vol sortir per assistir a l’estrena de l’obra del seu grup de teatre. Però la Gemma, davant la pressió de la feina i la por de repetir incidents recents com el de la intoxicació, no li permet absentar-se. Els companys del grup del teatre el visitaran a la Barnateca però no será fàcil convèncer la Gemma.

Finalment, la Itziar fa un pas endavant per reconstruir la seva vida després de totes les complicacions que ha sofert darrerament. Després d’haver patit diverses situacions incòmodes – en part buscades per la seva manera de fer errática - ara comença a buscar pis de manera activa.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 27 de març de 2025?

L'episodi de 'Com si fos ahir' d'aquest dijous començarà a les quatre i cinc de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.