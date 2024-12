El petó de Gerard Piqué i Clara Chía que no agradarà a Shakira

per Sergi Guillén

La relació entre Gerard Piqué i Clara Chía ha estat objecte de titulars des del principi. Tot va començar quan Shakira i Piqué van anunciar la seva separació, després de dotze anys junts. Aquest anunci va commocionar tant els seus seguidors com el món de l'entreteniment.

El que inicialment semblava una simple ruptura discreta aviat es va convertir en un remolí mediàtic, quan es va saber que Piqué tenia una nova parella: la jove Clara Chía. La polèmica va augmentar amb les cançons de Shakira que semblaven llançar indirectes cap a Piqué i Clara.

Clara Chía, al principi molt reservada, ha anat guanyant protagonisme en esdeveniments públics. Tot i que sempre ha mantingut un perfil baix, la seva relació amb Piqué és constantment analitzada. Això va quedar encara més clar durant la celebració del 125è aniversari del Barça, on van protagonitzar un gest que ha fet parlar molt.

Una aparició que ho va canviar tot

El Gran Teatre del Liceu va ser l'escenari d'una nit plena de glamour. Jugadors, exjugadors i directius del Barça van celebrar els 125 anys del club. Entre les personalitats destacades hi va haver Gerard Piqué, que va arribar acompanyat per Clara Chía.



Ella lluïa espectacular en un elegant vestit negre i la seva característica cabellera rossa. Tot i que va intentar passar desapercebuda, les càmeres no van deixar d'enfocar-la.

Durant l'esdeveniment, els periodistes i els assistents van estar atents a qualsevol gest entre la parella. En un moment inesperat, Piqué va mostrar el seu afecte amb un tímid petó a la galta a Clara.

Tot i que breu, el gest va desfermar molts missatges. Les imatges del moment es van viralitzar ràpidament, i molts les van interpretar com una clara mostra d'amor.



La reacció de les xarxes socials

El petó de Piqué i Clara Chía no va passar desapercebut per als fans de Shakira. Les xarxes socials es van omplir de comentaris, alguns criticant Piqué i altres defensant la nova relació.

Molts van assenyalar que el gest semblava una provocació indirecta cap a la cantant colombiana. Fins i tot es va comentar que l'esdeveniment va ser un reflex de com han canviat les coses a l'entorn de Gerard Piqué des de la seva separació.

Clara, per la seva banda, es va mostrar tranquil·la i discreta durant tota la vetllada. La seva actitud va contrastar amb els intensos debats a les xarxes socials, on la seva figura continua sent polèmica. Tot i això, va quedar clar que la parella està més unida que mai, sense importar les crítiques.

Shakira: lluny, però present

Mentrestant, Shakira sembla haver deixat enrere Barcelona. Segons fonts properes, no té intenció de tornar a la ciutat.

La seva nova vida a Miami ha estat un renéixer per a ella, encara que les mencions al seu passat amb Piqué segueixen perseguint-la. El petó de Clara i Piqué és un capítol més en aquesta història, que sembla no tenir fi.

El gest captat al Liceu pot ser petit, però el seu impacte és gran. La relació entre Gerard Piqué i Clara Chía continua generant controvèrsia. Encara que Shakira estigui lluny, el ressò de la seva història amb el futbolista continua ressonant amb força.