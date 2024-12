Isabel Rocatti, no recordaves el seu paper a Poble Nou (TV3) abans de Temps de Silenci

per Pol Nadal

Els espectadors de les habituals sèries de TV3, coneixeran aquest nom: Isabel Rocatti. Destaquen els seus papers a Temps de Silenci, però en especial a Ventdelplà. Victòria a la primera, la senyora d'una família catalana amb molt de poder i Marcela a la segona, una andalusa que gestionava un bar de poble, el Tramuntana.

Isabel Rocatti també ha participat en desenes d'obres de teatre des dels anys vuitanta. També en sèries que s'han emès al País Valencià, primer a Canal 9 i després a la televisió A Punt.

Poble Nou

Però no són les dues úniques sèries en què ha participat. Va ser al Poble Nou, una sèrie ambientada en aquest barri, a la Barcelona post olímplica. L'Isabel Rocatti va aparèixer en un sol capítol. Va ser el 146 i el seu paper va consistir en el de llevadora durant el part de l'Anna (Gemma Brió). Va ser un part complicat, i va caldre sumar el fet que la parella de l'Anna (En Marc, interpretat per Roger Pera) no era el pare del nen.

Qui si va arribar a temps va ser en Jaume (Marc Cartes), que sí que era el pare. A partir d'aquí l'actitud d'en Marc cap a l'Anna va anar canviant i amb el pas dels capítols la cosa es va complicar. Es va convertir en un personatge tòxic que va estar a punt de fer molt de mal a la seva parella.

| TV3

Temps de Silenci

Més important va ser el paper d'Isabel Rocatti a 'Temps de Silenci' uns anys més tard. En aquesta sèrie, ambientada a la seva primera temporada a l'època de la República i la del franquisme, era la Victòria. La senyora Victòria.

La matriarca d'una família de la burgesia catalana que no va dubtar a fer el que fes falta per mantenir les aparences. Fins i tot deixar morir el seu marit. També va controlar les vides dels seus fills i va provocar greus problemes amb les seves decisions. Al final de la seva vida es va penedir i els seus fills la van perdonar.

El seu marit era interpretat pel gran Josep María Pou i tenia quatre fills. Un va morir al primer capítol i els altres eren interpretats per en Pep Pla, en David Bagés i la Cristina Dilla.

| TV3

Ventdelplà

Els espectadors de la sèries de TV3 recordaran el personatge de la Marcela, una dona entranyable i afectuosa. Interpretava una dona immigrant, procedent d'Andalusia que s'havia desplaçat a Catalunya per buscar un futur millor. Gestionava un bar, el Tramuntana, amb el seu marit Ramiro (Boris Ruiz). Tenien dos fills. En Rafa (Pau Roca) i En Quim (Marc Homs).