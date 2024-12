Helena Garcia Melero al·lucina: Elisenda Carod i Toni Cruanyes sí, ella no

El programa Tot és Mou de TV3, presentat per Helena García Melero, és un dels espais més emblemàtics de la televisió catalana. Amb una emissió diària, aborda temes d'actualitat, cultura i entreteniment, atraient un públic fidel gràcies al carisma de la presentadora. Tot i això, durant l'última emissió, Melero va ser protagonista involuntària d'un divertit moment que va deixar l'equip i l'audiència sorpresos.

Georgina Arnau, col·laboradora del programa, va fer una connexió en directe des de la botiga Caganer.cat, famosa per les seves figures del tradicional caganer català. Durant el reportatge, va mostrar figures que representen personatges destacats de la societat catalana i mundial. Entre les novetats d'aquest any hi havia Toni Cruanyes i Elisenda Carod, tots dos vinculats a TV3. Per a sorpresa de tots, no existia una figura d'Helena García Melero.

En ser consultat sobre el tema, el responsable de la botiga va suggerir que Melero hauria de visitar la botiga per fer una petició formal. En to humorístic, va esmentar que Caganer.cat intenta prioritzar les figures que demana l'audiència i els clients. Melero va reaccionar amb sorpresa i entre rialles va expressar el seu desig de tenir un caganer que la representés. El moment va generar rialles i comentaris tant al plató com a les xarxes socials, on l'audiència va donar suport a la idea d'incloure la presentadora entre les figures de col·lecció.

Projecte Caganer.cat

El projecte de Caganer.cat fa anys que crea figures que barregen tradició i actualitat. A més dels caganers de Carod i Cruanyes, aquest any destaquen personatges com Donald Trump, Taylor Swift. També d'estrelles de l'esport passades i presents com Leo Messi, Maradona, Pelé, Vinicius, Jude Bellingham, Lamine Yamal, etc. L'empresa combina creativitat amb un profund respecte per la tradició catalana, oferint tant figures clàssiques com contemporànies que han esdevingut imprescindibles en els pessebres.

Caganer, una figura catalana amb molta història i simbolisme

El caganer és una figura típica del pessebre català, la funció del qual és aportar un toc d'humor i humanitat a la representació del naixement de Jesús. El seu origen es remunta al segle XVIII i simbolitza la fertilitat i la connexió amb la terra. Aquesta tradició única a Catalunya ha evolucionat amb el temps, adaptant-se als gustos moderns sense perdre'n l'essència.

| XCatalunya, 3Cat, jmcormier101 de Getty Images, Canva de Sparklestroke Global

L'episodi a Tot es Mou va destacar la figura del caganer, la històrica i la moderna. Així mateix, va explicar l'impacte cultural de Caganer.cat de manera molt dinàmica i propera. Els seguidors Helena García Melero continuaran esperant que, a curt termini, el seu caganer sigui una realitat.