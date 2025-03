La petició de Kate Middleton al seu cunyat, el príncep Harry

La relació entre Kate Middleton i Meghan Markle ha estat objecte de constant xafarderia des que l'actriu nord-americana es va unir a la família reial britànica. Recentment, s'ha especulat amb la possibilitat que la princesa de Gal·les hauria donat un consell al príncep Harry sobre el seu matrimoni amb Meghan Markle.

La petició de la futura Reina d'Anglaterra

Segons fonts properes a la família reial, Kate Middleton ha mantingut converses privades amb el príncep Harry, expressant la seva preocupació per les tensions que el seu matrimoni amb Meghan Markle ha generat dins de la monarquia.

En aquestes xerrades, Kate hauria suggerit que Harry avaluï la possibilitat de separar-se de Meghan i tornar al Regne Unit amb els seus fills, Archie i Lilibet Diana, per oferir-los una criança més estable i allunyada del focus mediàtic de Hollywood. Aquesta proposta busca que els nens creixin en un entorn similar al dels seus cosins, George, Charlotte i Louis, que han estat criats sota la supervisió de la monarquia.​

La suggerència de Kate s'emmarca en un context de creixent tensió familiar, exacerbada per la malaltia del rei Carles III. Encara que el monarca ha manifestat el seu desig de reconciliar-se amb el seu fill menor, la relació amb Meghan continua sent distant. Alts càrrecs de la corona han deixat clar que, en cas d'un eventual funeral del rei, Meghan no seria benvinguda a la cerimònia.​

Silenci oficial

Fins al moment, ni el Palau de Buckingham ni els representants dels ducs de Sussex han emès declaracions oficials respecte a aquestes converses. No obstant això, mitjans com el New York Post han informat que Kate ha estat en contacte amb Harry per oferir-li el seu suport i aconsellar-lo sobre la seva situació matrimonial.​

La relació entre Kate i Meghan ha estat tensa des del principi. El 2018, ambdues van protagonitzar un conflicte que va marcar un punt d'inflexió en el seu tracte. Des de llavors, Kate ha evitat qualsevol interacció amb Meghan, però la seva preocupació per Harry ha romàs intacta. Segons la revista Closer Weekly, Kate ha instat el seu cunyat a mantenir el cap alt i no deixar-se afectar pels conflictes familiars.​

La proposta de Kate reflecteix el seu afecte per Harry i el seu desig de veure'l recuperar l'equilibri en la seva vida. Fonts properes asseguren que la situació actual ha despertat un sentiment de nostàlgia en Harry, que podria estar reconsiderant la seva decisió d'haver-se allunyat de la família.​

Encara que s'ha parlat d'una possible crisi en la parella i la paraula "divorci" ha sorgit en múltiples ocasions, no hi ha indicis concrets que Harry estigui disposat a separar-se de Meghan. El temps dirà si el príncep decideix seguir el consell de la seva cunyada o si continua ferm en el seu matrimoni.​

Aquest nou capítol en la saga de la família reial britànica manté l'opinió pública expectant. Serà aquest l'inici d'una reconciliació familiar o el preludi d'una separació definitiva?​