Un periodista deixa anar la bomba sobre Anabel Pantoja: El nom del filtrador

Enmig de la tempesta mediàtica que envolta Anabel Pantoja i David Rodríguez després de l'hospitalització de la seva filla Alma. Una nova polèmica ha sortit a la llum: la identitat de la persona que estaria filtrant informació confidencial sobre la parella.

Aquest dilluns, al programa 'Mañaneros', el periodista Alberto Guzmán va assenyalar Mariló de la Rubia. Gerent d'un centre mèdic freqüentat per Isabel Pantoja, com la presumpta responsable de les filtracions.

El context

La situació per a Anabel i David s'ha tornat cada cop més complicada des que la seva filla Alma, nascuda al novembre de l'any 2024, va ser ingressada. D'urgència a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària el gener de 2025. La petita va presentar una crisi de salut que va portar a la seva hospitalització durant diverses setmanes.

Aquest incident va desencadenar una gran investigació judicial per presumpte maltractament infantil, ja que els informes mèdics indicaven que les lesions de la nena no eren fets de forma accidental.

| Instagram

Durant aquest període, la parella ha enfrontat una intensa cobertura mediàtica i la filtració constant de detalls privats sobre la seva vida personal i l'estat de salut de la seva filla. Aquestes filtracions han generat especulacions i rumors, incloent suposades crisis en la seva relació, les quals han estat desmentides per fonts properes.

Les últimes reaccions

A 'Mañaneros', Alberto Guzmán va afirmar que Mariló de la Rubia, gerent d'un centre mèdic al qual acudeix Isabel Pantoja i on treballa David Rodríguez, seria la persona de les filtracions. Segons Guzmán, "des de fa mesos, certes persones creuen que ella va donar diverses dades a alguns companys periodistes".

El periodista va explicar que en les últimes setmanes, diverses figures clau en l'entorn Pantoja han començat a assenyalar directament Mariló. Com la font de les informacions que han arribat a la premsa. No obstant això, en intentar obtenir declaracions per part de l'al·ludida, el programa va rebre la callada per resposta.

Per ara, ni Anabel Pantoja ni la seva parella han fet comentaris sobre aquesta revelació. No obstant això, el fet que la informació filtrada coincideixi amb aspectes tan personals de la seva vida ha generat especulacions sobre si la parella prendrà mesures per frenar aquestes filtracions.

Un nou escàndol al clan Pantoja

Aquesta situació suposa un nou revés per a la família Pantoja, que no és aliena a totes les polèmiques i les traïcions dins del seu cercle més proper. En el passat, altres persones de l'entorn d'Isabel Pantoja han estat assenyalades per vendre informació a la premsa, cosa que ha generat desconfiança i conflictes.

Ara, amb el nom del presumpte talp sobre la taula, queda per veure si Anabel i David prendran accions. Per protegir la seva privacitat o si aquesta filtració és només l'inici d'un nou culebró mediàtic.