Anabel Pantoja la fa grossa en directe: 'No puc...'

Anabel Pantoja i la seva parella actual, David Rodríguez, han estat al centre de tota l'atenció pública des que es va iniciar una investigació judicial en contra seva. Malgrat la pressió mediàtica, la parella ha intentat mantenir la normalitat en la seva vida quotidiana. Fa uns dies, van decidir viatjar a Sevilla juntament amb la petita Alma, buscant refugi en l'entorn familiar.

I, segons algunes fonts, per obtenir assessorament mèdic que recolzi la seva versió dels fets. A la seva arribada a l'aeroport de Sevilla, Anabel es va mostrar visiblement cansada i molesta per la presència de reporters gràfics que els esperaven. La neboda d'Isabel Pantoja va esclatar contra els fotògrafs, evidenciant el cansament acumulat per la situació que travessen.

Polèmica per les mesures de seguretat de la petita Alma

La controvèrsia es va intensificar quan, durant el programa Ni que fuéramos Shhh, els col·laboradors Kiko Matamoros i María Patiño van comentar unes imatges. En les quals es veia Anabel i David col·locant la seva filla al cotxe. En les imatges, Anabel apareix entrant al vehicle amb Alma en braços.

El que va portar Matamoros a criticar durament la parella per, suposadament, no complir amb les mesures de seguretat adequades per a la nena. El col·laborador va afirmar: "Es fica amb la petita en braços, està prohibit!". Aquestes declaracions van generar un intens debat al plató i a les xarxes, on usuaris es van sumar a les crítiques cap a la parella.

La resposta d'Anabel Pantoja en directe

Davant l'allau de crítiques, Anabel Pantoja va decidir intervenir en directe al programa per defensar-se. A través d'un missatge enviat a María Patiño, la influencer va expressar el seu profund malestar per les acusacions vessades.

En el seu missatge, Anabel va explicar que va entrar al cotxe amb la seva filla en braços per col·locar-la a la cadireta des de l'interior del vehicle. Evitant així exposar-la a la premsa i a situacions incòmodes. A més, va qualificar de "molt lleig" que es fessin aquest tipus de comentaris sense conèixer la realitat dels fets.

Patiño, després de llegir el missatge en directe, va mostrar el seu suport a Anabel i va reconèixer que les imatges podrien haver portat a una interpretació errònia. La presentadora va destacar que, després de rebre les explicacions d'Anabel, comprenia millor la situació i lamentava qualsevol malentès generat.

Rectificació i disculpes públiques

Les paraules d'Anabel també van provocar una ràpida reacció per part de Kiko Matamoros. El col·laborador, després d'escoltar la versió de la influencer, va demanar disculpes públicament pels seus comentaris anteriors. Matamoros va admetre haver-se precipitat en el seu judici i va lamentar si havia causat dany amb les seves paraules.

"Hem valorat una imatge i, en no estar completa, ens hem equivocat", va reconèixer també María Patiño. Qui va voler recalcar que l'equip del programa també demanava disculpes a la neboda d'Isabel Pantoja.

Encara que el malestar d'Anabel Pantoja va ser evident en el seu missatge, l'aclariment va servir perquè el programa rectifiqués en directe. Tancant una polèmica que, en qüestió de minuts, s'havia convertit en un nou focus mediàtic.