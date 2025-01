Anabel Pantoja i xicot investigats per un delicte contra la seva filla de dos mesos

per Pol Nadal

El recent ingrés hospitalari de la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez ha derivat en una investigació judicial de notable repercussió mediàtica. Va succeir a mitjans de gener, quan la menor, de tan sols dos mesos d'edat, va ingressar d'urgència a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, on va romandre 18 dies. Segons es desprèn de les diligències en curs, la petita presentava lesions d'origen encara incert, cosa que va motivar un informe mèdic que va activar els protocols de possibles maltractaments o negligències en l'àmbit familiar.

L'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) confirmava que el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria va iniciar el procediment el passat 20 de gener, després de rebre l'esmentat informe de l'hospital. Aquest document alertava de lesions que haurien pogut ser causades presumptament per tercers, entre els quals, d'acord amb els indicis, es trobarien els progenitors o alguna altra persona de l'entorn. De seguida, es va sumar a la causa un informe addicional de l'Institut de Medicina Legal de Las Palmas que donava suport a la hipòtesi que aquestes ferides no serien fruit d'un accident fortuït.

| @anabelpantoja00

Davant la gravetat de l'escenari, el jutjat, especialitzat en violència sobre la infància i l'adolescència, va citar a declarar Anabel Pantoja i David Rodríguez en qualitat d'investigats. Tots dos van acudir a la compareixença acompanyats dels seus advocats, si bé no es va procedir a la seva detenció en cap moment. Aquest punt resulta rellevant per subratllar que la investigació continua oberta i que, a dia d'avui, no s'han dictaminat mesures cautelars ni sobre la situació personal dels pares ni sobre la tutela de la nena.

La nena, ingressada a l'hospital

La nena, de nom Alma, va ser ingressada d'urgència fa una mica més de dues setmanes al Materno Infantil. La situació es va considerar prou seriosa per mantenir-la hospitalitzada durant 18 dies, sense que durant aquest lapse transcendissin detalls sobre la malaltia que presentava.

Familiars i amics de la parella es van desplaçar a l'hospital per prestar suport, mentre els pares evitaven declaracions públiques i intentaven mantenir la intimitat de la seva filla. Finalment, la nena va rebre l'alta hospitalària i va tornar a casa amb Anabel Pantoja i David Rodríguez, ja en un estat d'aparent millora.

La investigació judicial, no obstant això, no ha conclòs. Després de prendre declaració als progenitors, l'autoritat judicial de la capital grancanària ha decidit inhibir-se a favor del partit judicial de San Bartolomé de Tirajana, demarcació en la qual suposadament haurien ocorregut els fets que s'investiguen.

Fonts properes a la família han anunciat que la neboda d'Isabel Pantoja podria emetre un comunicat en breu per aclarir les circumstàncies que han desembocat en l'obertura d'aquest procediment judicial. Durant els dies d'hospitalització de la nena, Anabel Pantoja ja va realitzar alguna comunicació per tranquil·litzar els seus seguidors, als quals va agrair la preocupació. En aquesta ocasió, el seu testimoni podria aportar una versió més detallada de com es va produir la presumpta agressió o negligència que va originar l'informe dels serveis mèdics del Materno Infantil.