Paul Burrell, majordom de Lady Di, acusat d'una cosa greu: la Corona anglesa tremola

Quan un nom torna als titulars, l'eco no triga a recórrer els passadissos més protegits del Regne Unit. Aquesta vegada, la tensió s'ha instal·lat de nou als alts cercles. El que està per venir genera expectativa i nerviosisme a parts iguals.

No és la primera vegada que això passa, però tot indica que, ara, podria ser diferent. Perquè hi ha noms que, només de pronunciar-los, provoquen un calfred en integrants de la família reial britànica. Paul Burrell, exmajordom de Lady Di, és un d'ells i torna al focus mediàtic amb quelcom que podria no deixar ningú indiferent.

Velles traïcions i noves confessions

Durant dècades, Paul Burrell ha estat un personatge incòmode per a la Casa Reial britànica. Ara, amb The Royal Insider llest per publicar-se, assegura que explicarà secrets que no es va atrevir a revelar mentre Isabel II vivia. Burrell va ser molt més que un majordom per a Diana, ella li va confiar preocupacions, emocions i confidències personals.

Ell va ser testimoni silenciós de moltes de les seves ferides més íntimes. Però aquella lleialtat es va trencar, almenys per als fills de la princesa. Després de publicar el seu anterior llibre, A Royal Duty, Guillem i Harry el van acusar de “traïció freda i oberta” i aquelles ferides mai no es van curar.

Al seu llibre Spare Harry va descriure Burrell com algú que “va explotar la desaparició de la seva mare per guanyar diners”. La seva decepció va quedar plasmada amb paraules dures que encara ressonen. "La meva mare una vegada va anomenar aquest majordom un estimat amic i confiava plenament en ell, nosaltres també".

Una biografia de Burrell que reobre tensions

Segons la premsa britànica, en aquesta nova obra Burrell parlarà sense filtres de la ruptura entre Carles i Diana. També promet revelar detalls sobre la seva relació amb Guillem i Harry. “Sentia que no podia explicar certes coses mentre la reina estigués viva”, ha explicat.

Amb aquesta llibertat acabada d'adquirir, les seves memòries tornen a aixecar polseguera a Buckingham. A la portada del llibre apareix al costat de Diana. Un gest que molts interpreten com un símbol de proximitat, però d'altres veuen com una provocació més a una família que el rebutja.

Paul Burrell: una ombra que no desapareix

Burrell també va ser protagonista d'un escàndol judicial després de la mort de Lady Di. Va ser acusat d'haver robat més de 300 objectes de la seva residència a Kensington. L'any 2001 va ser detingut després de trobar centenars d'objectes de la princesa a casa seva.

La policia va trobar des de porcellanes fins a notes personals dirigides a Guillem per a l'escola. Dins de les habitacions, també, hi havia fotografies i cartes signades per la princesa, pintures i, fins i tot, roba que Diana havia fet servir en els seus viatges. La causa va incloure 310 articles valorats en milions d'euros.

Burrell va negar haver robat, assegurant que Diana li havia lliurat tot en vida. Finalment, va ser absolt de tots els càrrecs, encara que aquell episodi va reforçar la desconfiança dels Windsor. Les tensions amb la família reial mai no es van dissipar del tot i ara, amb el seu nou llibre, aquelles ferides tornen a obrir-se.