Comença el compte enrere: Portugal es prepara per a la notícia sobre la infanta Sofia

per Angélica Oyarzún

Una nova etapa comença a prendre forma a la família reial d’Espanya i tothom es prepara per al que ve. Aquesta vegada, el focus s’allunya dels actes oficials i se centra en l’àmbit personal. El compte enrere per a la infanta Sofia ja està en marxa i les expectatives creixen amb cada detall que es coneix.

Tot just ha finalitzat la seva etapa d’estudis a Gal·les i ja té les maletes a punt. La infanta Sofia inicia una nova etapa acadèmica que ha despertat curiositat i opinions diverses. Això, generat no només pel destí, sinó també pel tipus de formació que ha triat.

A Portugal: estil de vida controlat, però amb llibertat

Lisboa serà la ciutat que li obrirà les portes, al setembre, a la infanta Sofia, però no serà l’única parada. La filla menor dels reis Felip i Letícia estudiarà al Forward College, una institució privada que ofereix un recorregut europeu per diverses ciutats. El seu camí universitari passarà per París i acabarà a Berlín, en un programa que reflecteix la seva visió internacional.

El cost dels estudis ronda els 18.500 euros anuals només en matrícula. Durant la seva etapa a la capital portuguesa, s’allotjarà a Xior Benfica, una residència amb habitacions individuals, bany propi i opció de balcó. Els preus oscil·len entre 690 i 1.090 euros mensuals.

Això sí, la normativa és clara: res de festes, visites que s’hi quedin a dormir o animals. Sofia viurà amb normes estrictes, en un entorn dissenyat per a la concentració i la vida universitària.

Una elecció meditada en família

Tot i que en un primer moment Sofia havia mostrat interès per l’art, finalment va optar per ciències polítiques i relacions internacionals. La decisió no va ser casual ni impulsiva. Segons fonts properes, una conversa seriosa amb els seus pares va influir en aquest canvi.

La intenció és que la seva formació estigui alineada amb el rol institucional que, tot i que més discret que el de la seva germana Leonor, continua sent important. A diferència de l’hereva al tron, Sofia no passarà per la instrucció militar. El seu camí serà més acadèmic, més diplomàtic, més internacional.

Una etapa a Portugal que desperta interès

Les classes del Forward College a Lisboa estan repartides entre Chiado i el Barri Alt. Allà compartirà espai amb estudiants de diferents parts del món, en un entorn multicultural. El total del curs, sumant residència i matrícula, rondarà els 30.000 euros, que seran coberts amb càrrec a l’assignació pública de la Casa Reial.

Aquesta nova etapa marca un punt d’inflexió per a Sofia. Portugal serà només l’inici d’una experiència europea que l’allunya del focus mediàtic espanyol, però no de l’interès general. I el compte enrere ja ha començat.