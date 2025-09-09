Chris Hemsworth mostra imatges privades amb Elsa Pataky: es confirma

Chris Hemsworth ha tornat a compartir amb els seus seguidors imatges inèdites de com és la seva vida al costat d'Elsa Pataky. Des de fa anys, tots dos actors resideixen a Austràlia, on han après a estimar la fauna més salvatge. Al seu costat hi ha els seus tres fills, amb qui han format una família d'allò més ideal.
Gràcies a les xarxes, tots podem conèixer aquest costat més desconegut tant de Chris com d'Elsa. El costat d'un pare i una mare que lluiten per donar als seus fills el millor. També el d'una parella la relació de la qual és l'exemple més fidel d'un matrimoni ple d'amor.
Chris Hemsworth i les seves últimes imatges amb Elsa Pataky
Parlar de Chris Hemsworth i d'Elsa Pataky és parlar d'una de les parelles més cotitzades a Hollywood. Tot i que van decidir allunyar-se dels focus i establir-se a Austràlia, continuen sent dos dels actors més reclamats. Una fama que no sembla importar-los si donem una ullada a les seves xarxes socials.
Gràcies a les imatges publicades per Hemsworth, ens fem una idea de com és la seva vida amb Elsa a Austràlia. Les instantànies no deixen indiferent ningú, ja que ens mostren una família idíl·lica i molt unida. És evident el moment tan feliç que travessa Chris i la raó del qual es troba en la família que ha creat amb Elsa.
Els seus tres fills són el colofó perfecte del que molts descriurien com "la vida perfecta". La seva llar costanera els ofereix privacitat i moments reals que moltes parelles només somien tenir. Se senten afortunats de compartir un entorn tranquil a Austràlia, lluny del bullici de Hollywood, tot i la salvatgia del país.
Tanmateix, és la natura que ofereix Austràlia el que va convèncer el matrimoni d'instal·lar-s'hi de manera definitiva. El lloc ofereix múltiples maneres de gaudir del temps lliure i això és quelcom que tant Hemsworth com Pataky valoren.
Tant és així que la família sencera presumeix de fer diferents activitats junts. Des del surf, a muntar a cavall, pescar o fer una simple passejada per la natura. Tot això ho tenen a l'abast de la mà, cosa que és tot un luxe.
Així és la idíl·lica vida de Chris Hemsworth i Elsa Pataky
La vida de Chris Hemsworth i Elsa Pataky a Austràlia és un veritable somni fet realitat. Tots dos han trobat a Byron Bay el refugi perfecte per criar els seus fills i Elsa comparteix en nombroses ocasions com de feliç se sent.
Gaudeixen d'un estil de vida saludable i actiu, i les platges australianes són la seva segona llar. D'entre totes les activitats a l'aire lliure que comparteixen, el surf sembla ser de les seves preferides. Chris ha ensenyat als seus fills a surfejar, aconseguint que esdevinguin autèntics experts.
Per a ells, l'aventura és part del dia a dia, i en cada ensenyament hi ha un somriure compartit i un moment per recordar. També amb cada estació, ja que si a l'estiu la platja és la gran protagonista, a l'hivern ho són la neu i els esquís.
Tot i viure en una impressionant residència a Byron Bay, valoren allò quotidià. La seva casa amb vistes al mar, piscina infinita i gimnàs és perfecta, però ells prefereixen caminar junts fins a la platja. Això és el que destaquen tant Chris com Elsa a les seves entrevistes: la senzillesa del dia a dia és el que més gaudeixen.
I aquesta senzillesa és el que s'aprecia en cadascuna de les imatges que comparteixen. Tot i que la seva vida està lluny de l'abast del comú dels mortals, tots tenim l'oportunitat de gaudir de la natura. Aquest és el missatge que Hemsworth i Pataky traslladen als seus fills allunyant-se dels focus i la fama de Hollywood: apostar per la senzillesa.