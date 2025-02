Parlen català a 'el Hormiguero' i l'espanyolisme exigeix 'tallar caps'

El passat dilluns, Marc Márquez va celebrar el seu 32è aniversari d'una manera molt especial. El pilot de Cervera no només va compartir moments entranyables amb la seva família, amics i la seva parella, Gemma Pinto, sinó que també va ser l'invitat estel·lar a "El Hormiguero", el popular programa d'Antena 3 presentat per Pablo Motos. La vetllada va estar plena de sorpreses, incloent-hi l'aparició inesperada del seu germà Àlex, qui li va entregar un pastís d'aniversari amb forma de casc de moto.

Durant el programa, diverses personalitats del món de l'esport van enviar les seves felicitacions a Márquez a través de missatges de vídeo. Entre ells van destacar figures com Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Sainz, Joaquín, Marc Bartra, Gerard Piqué i Xavi Hernández.

| TVE

Els amics catalans de Márquez van optar per felicitar-lo en català, la seva llengua materna, mentre el programa proporcionava subtítols en castellà per a l'audiència. Per exemple, Xavi va expressar: "Marc, moltíssimes felicitats. Que tinguis molta sort aquest any. Una abraçada molt gran".

No obstant això, l'emissió d'aquests missatges en català va desfermar una onada de reaccions a les xarxes socials. Alguns espectadors van manifestar el seu descontentament, argumentant que en un programa d'àmbit nacional s'hauria d'utilitzar exclusivament el castellà. Aquestes crítiques reflecteixen una persistent tensió en certs sectors respecte a l'ús de les llengües cooficials a Espanya.

No és la primera vegada que "El Hormiguero" es veu embolicat en polèmiques relacionades amb la diversitat lingüística o la selecció d'invitats. Al novembre de 2024, David Broncano, presentador de "La Revuelta", va denunciar un suposat boicot per part del programa de Pablo Motos, al·legant que s'exercien pressions per evitar que certs convidats acudissin al seu espai. Aquesta situació va generar un intens debat sobre la competència entre programes i la llibertat dels convidats per triar en quins espais participar.

| TV3, XCatalunya

Crítiques plenes d'odi

La celebració de l'aniversari de Marc Márquez a "El Hormiguero" va posar de manifest, una vegada més, l'odi i la catalanofòbia existent a l'Estat espanyol contra el poble de Catalunya, la seva llengua i la seva cultura. Aquesta vegada va ser Marc Márquez. En una altra ocasió, la víctima serà una altra.

Altres van bromejar amb les típiques bromes sobre catalans i la seva solidaritat, titllant-lo d'agarrat. Les xarxes socials es van omplir de crítiques i fum més odi que aplaudiments. Fins i tot alguns d'ells van exigir que algú havia d'assumir responsabilitats. Que calia "tallar caps".