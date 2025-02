Habla el fotógrafo que ha hecho la foto secreta de Leonor besándose con un chico

La princesa Leonor ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras la difusión de imágenes que la muestran en actitud cariñosa con un joven durante una fiesta en Salvador de Bahía, Brasil. El programa 'TardeAR' de Telecinco presentó en exclusiva estas fotografías, capturadas por el fotógrafo brasileño Fred Pontes.

Travesía muy festiva

Durante su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la princesa Leonor y sus compañeros participaron en una celebración previa al Carnaval en Salvador de Bahía. En este evento, Pontes, reconocido por su trabajo en el ámbito de las celebridades, tomó imágenes de diversas parejas disfrutando de la fiesta, sin percatarse inicialmente de la identidad de la heredera al trono español.

| Casa Real

Declaraciones del fotógrafo

En una entrevista concedida al programa 'TardeAR', Fred Pontes relató cómo capturó las imágenes: "Cuando llegué a la fiesta, había muchas parejas besándose, incluso esta pareja. Yo pensé: 'Qué gringos bonitos'. Vi con mis propios ojos cómo ella le besaba en el cogote.

Él se giraba y le daba un besito". Fue en ese momento cuando uno de los escoltas de la princesa intentó bloquear su visión, lo que llevó a Pontes a sospechar que se trataba de alguien importante. "Yo no quería problemas ni peleas y me fui para otro lado", añadió.

El fotógrafo también expresó su sorpresa al descubrir la identidad de la joven: "No sé cuántos besos hubo, como yo no sabía que era princesa, pues tampoco me fijé. Yo veía que estaba disfrutando la fiesta. Yo pido perdón al pueblo español, porque yo no sabía quién era ella".

Reacciones y especulaciones

La difusión de estas imágenes ha generado un intenso debate en medios y redes sociales sobre la vida privada de la princesa Leonor. Mientras algunos defienden su derecho a disfrutar de su juventud, otros cuestionan la exposición mediática de estos momentos personales. La Casa Real, por su parte, no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

| Casa Real, Syda Productions, XCatalunya

Este episodio pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las figuras públicas para mantener su privacidad en la era digital, donde cualquier instante puede ser capturado y compartido globalmente en cuestión de segundos.

Las mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, participaron en el programa Col·lapse de TV3, presentado por Ricard Ustrell y dieron detalles importantes sobre este asunto.