Oficial: Laura Fa i Lorena Vázquez confirmen l'últim rumor de Leonor de Borbó

La princesa Leonor ha tornat a estar al centre de l'atenció mediàtica, aquesta vegada per una possible relació amorosa que ha donat de què parlar. Les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez han confirmat al programa Col·lapse de 3Cat un rumor que ha estat circulant en els últims dies: l'hereva al tron espanyol va ser vista al Brasil amb un misteriós jove, cosa que ha despertat especulacions sobre la seva vida sentimental.

Un viatge amb sorpresa inclosa

Leonor de Borbó es troba actualment en la seva formació militar i, com a part de la seva instrucció, ha estat participant en un recorregut internacional amb l'Armada Espanyola. Durant una parada al Brasil, coincidint amb el Dia dels Enamorats al país sud-americà (14 de febrer), un fotògraf va captar imatges de la princesa en companyia d'un jove atractiu vestit amb una camisa blanca.

| Casa Real, @X, XCatalunya

Segons van relatar Fa i Vázquez, el fotògraf assegura que no es tracta d'un company de l'escola naval, cosa que ha despertat encara més la curiositat. No obstant això, les imatges no han sortit a la llum, ja que no han estat adquirides pels mitjans.

Les periodistes fins i tot van bromejar sobre el tema, assenyalant que "ja paguem prou per la monarquia com per pagar per fotos", referint-se als costos associats a la Casa Reial. També van mencionar que el fotògraf va descriure la parella compartint gestos afectuosos, encara que no va poder capturar imatges de petons o moments més compromesos.

Qui és el jove misteriós?

El gran interrogant és la identitat del noi que acompanyava la princesa d'Astúries en aquest viatge. Si bé no s'han revelat més detalls sobre ell, el fet que no pertanyi al seu grup de companys de formació ha avivat les especulacions sobre una possible relació sentimental.

Cal recordar que, fins al moment, no s'ha conegut oficialment cap parella de Leonor, per la qual cosa qualsevol indici sobre la seva vida amorosa genera un gran enrenou mediàtic.

Reaccions i el futur proper

La notícia ha generat una onada de comentaris a les xarxes socials, on els seguidors de la Casa Reial han debatut sobre la possibilitat que la princesa estigui en una relació. Sense confirmacions oficials, les especulacions segueixen obertes i només el temps dirà si aquest misteriós jove torna a aparèixer en la vida pública de Leonor.

| YouTube: RTVE Noticias

Per ara, l'hereva al tron continua amb la seva formació a l'Acadèmia General de l'Aire i la seva agenda de compromisos oficials. Serà aquest l'inici d'una història d'amor o simplement una coincidència? El que està clar és que qualsevol detall sobre la vida privada de la princesa continua sent un tema de màxim interès.