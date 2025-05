L'actor de 'La que se avecina' que vol anar a Eurovisió 2026

Després del decebedor resultat d'Espanya a Eurovisió 2025, on Melody va obtenir una de les pitjors posicions per al país, les xarxes socials han explotat amb propostes alternatives per a la pròxima edició del festival. Una de les més sorprenents ha estat la d'un conegut actor de 'La que se avecina', qui ha insinuat el seu interès a representar Espanya a Eurovisió 2026.

És un dels artistes més coneguts del moment i el seu personatge a LQSA també és dels més estimats. Estem parlant ni més ni menys que de Pablo Chiapella i el seu Mandanya Style. El vídeo, ambientat a l'estil eurovisiu amb banderes i llums, ha generat una onada d'entusiasme entre els seus seguidors.

En la publicació, l'actor estableix un repte: si arriba als 400.000 seguidors, promet fer "una bogeria" relacionada amb Eurovisió. Encara que el seu compte no està verificada, el vídeo ha acumulat més d'un milió de 'm'agrada' i milers de comentaris que donen suport a la seva candidatura.

| Telecinco

Un format que no és nou

La proposta ha estat rebuda amb entusiasme per molts fans, que hi veuen una oportunitat per tornar l'humor i l'originalitat al festival, recordant la participació de Rodolfo Chikilicuatre el 2008. No obstant això, hi ha obstacles importants: les regles d'Eurovisió exigeixen que les cançons siguin inèdites i no s'hagin publicat abans de setembre de l'any anterior al concurs. Atès que "Mandanga Style" es va llançar el 2014, no compliria aquest requisit.

És per això que l'actor no descarta crear una nova cançó que compleixi amb les normatives i que mantingui l'esperit humorístic que el caracteritza. En les seves pròpies paraules, està disposat a fer "alguna cosa rotllo Eurovisió" que tothom pugui veure.

Una nova Eurovisió

La proposta ha obert un debat sobre el tipus de candidatures que Espanya hauria d'enviar al festival. Mentre alguns defensen propostes més serioses i musicals, altres veuen en l'humor i l'originalitat una fórmula per destacar en el certamen. La participació de l'actor podria representar un gir en l'estratègia espanyola, apostant per l'entreteniment i la connexió amb el públic.

| Telecinco

Tot i que és aviat per saber si aquesta proposta es materialitzarà, el cert és que ha aconseguit captar l'atenció i generar conversa al voltant d'Eurovisió 2026. Els espanyols es pregunten: Serà aquest l'inici d'una nova era per a Espanya al festival?