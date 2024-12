El Papa Francesc felicita Nadal als barcelonins amb una sola frase en català

per Pol Nadal

A pocs dies per Nadal, el Papa Francesc ha transmès unes paraules als barcelonins i catalans. El màxim representant de l'Església Catòlica s'ha dirigit als feligresos de Barcelona i de Catalunya en la llengua comuna d'Espanya, perquè en espanyol ens entenem tots. Ha relegat el català a un tercer pla i li ha dedicat poques paraules.

"Bon Nadal a tothom", ha destacat el Papa. Abans ha pronunciat l'habitual discurs protocol·lari, en el qual demana pau i amor a tots i per a tots. Això ha provocat crítiques d'alguns feligresos catalans, que consideren que mereixien més paraules en la seva pròpia llengua.

| Getty Images Signature

Discurs del Papa Francesc

El Papa Francesc ha enviat un emotiu missatge nadalenc dirigit als barcelonins i a l'Església a Barcelona. Aquest discurs va ser presentat com a part d'un calendari digital d'Advent i va ressaltar valors com l'esperança i l'alegria. El Papa va convidar els fidels a convertir-se en portadors d'esperança en un món que la necessita urgentment.

Durant el missatge, Francesc va expressar: "L'esperança no defrauda. El missatge de Jesús, Fill de Déu, és un missatge d'esperança per als homes i dones de tots els temps." També va deixar clar que aquest calendari digital és una eina per viure el temps d'Advent amb confiança i alegria.

Cap al final de la seva intervenció, el Papa Francesc va sorprendre en dirigir-se en català, dient "Bon Nadal a tothom" (Feliç Nadal a tots). Això va provocar una gran emoció entre els barcelonins espanyolistes, que ho van considerar una mostra de respecte cap a la llengua i cultura catalana.

A més d'aquest missatge, va demanar als fidels que resessin per ell, mostrant la seva habitual humilitat i connexió amb els creients. Aquest missatge és un recordatori dels valors cristians en aquesta temporada nadalenca i un gest significatiu cap a la comunitat catalana.

| Getty Images

Crítiques al discurs del Papa

Igual que en altres ocasions, el discurs del Papa Francesc no va deixar ningú indiferent. Va aixecar algunes crítiques dels més tradicionals, pel seu perfil més proper. En aquest sentit, en alguns moments del discurs, el màxim representant de la Església Catòlica va fer broma. També va mostrar un to més informal que en altres discursos d'altres Papes anteriors.