El pacte entre Pablo Motos i la seva dona, Laura Llopis: ningú no s’ho esperava

Pablo Motos, presentador d'El Hormiguero manté un matrimoni discret amb Laura Llopis, la seva dona actual. Tots dos han demostrat estar molt ben compenetrats, fins i tot la Laura treballa al programa d'en Pablo. Tot i això, ningú no esperava el pacte que tots dos van fer pel bé del seu matrimoni.
En un dels darrers programes, Pablo Motos va entrevistar l'artista Emilia, on la jove li va preguntar pel seu matrimoni. Pablo va respondre sense embuts: “Jo em vaig casar d'una manera íntima, amb la meva família”. La revelació va desfermar bromes al plató i Trancas i Barrancas van dir amb humor: “I tan íntim que no ens vas convidar”.
Pablo i Laura Llopis van triar un casament civil, va ser una celebració molt discreta perquè només hi eren les seves famílies. Res de luxes, ni grans festes: “Vam menjar una paella i vam anar cap a casa”, va recordar Pablo. La cerimònia va ser secreta, no hi va haver ni paparazzi ni premsa.
El presentador va explicar que fins i tot van haver d'entrar al jutjat per una porta del darrere. “Em van fer entrar per darrere, vam passar per unes habitacions estranyes i em van portar a dalt”, va explicar. Així i tot, els funcionaris els van rebre amb alegria i els van aplaudir i felicitar.
Pablo i Laura es van conèixer a la ràdio, ell era locutor a Onda Cero València i ella, part de l'equip de producció. Al principi, ella no va mostrar interès. “El menyspreu més gran no és res comparat amb el d'ella”, va dir Pablo Motos entre rialles, però ell no es va rendir, s'hi va llançar i ha funcionat fins avui.
Des de llavors, Pablo i Laura no s'han separat perquè comparteixen vida privada i feina. Laura és coordinadora de guions a El Hormiguero i també treballen amb les filles de la Laura: Laura i Cristina Correa. Una s'encarrega de l'atrezzo i l'altra, dels guions.
Pablo va parlar amb tendresa de la seva dona: “És més culta que jo i una boníssima persona”. També va revelar què significa per a ell l'amor: “Saber que puc anar amb tu a qualsevol lloc i sentir-me còmode”.
Però el que més va sorprendre el públic va ser el pacte que tenen. Una norma clau en la seva relació: “Està completament prohibit repetir el que ha dit l'altre amb veu de beneit, almenys quan estem discutint”.
Una regla senzilla, però poderosa. Ningú no l'esperava i aquella revelació va deixar tothom al plató amb cara de sorpresa.