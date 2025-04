Òscar Andreu: El sorprenent nom dels seus dos fills

per Pol Nadal

En el vibrant panorama de la ràdio catalana, pocs noms ressonen amb tanta familiaritat i afecte com el d'Òscar Andreu. Conegut pel seu agut sentit de l'humor i la seva inconfusible veu en el programa "La competència" de RAC1, Andreu ha compartit recentment una faceta més íntima de la seva vida: la seva experiència com a pare de dos fills amb noms tan singulars com significatius.

La paternitat d'Òscar Andreu

En una recent entrevista, Òscar Andreu va revelar detalls sobre la seva vida familiar, presentant els seus dos fills: Rai, de cinc anys, i Mateo, d'un. Lluny dels micròfons i les llums de l'estudi, Andreu descriu la paternitat com una de les experiències més intenses i gratificants de la seva vida. "És deixar de ser jo per ser nosaltres", confessa, reflectint el profund canvi que l'arribada dels seus fills ha suposat en el seu dia a dia.

| @Som3Cat, YouTube: Nick Jr. en Español, XCatalunya

Noms amb història i significat

Els noms triats per als seus fills no són fruit de l'atzar. "Rai" és un nom curt i enèrgic que, encara que poc comú, evoca una sensació de modernitat i frescor. D'altra banda, "Mateo" és la variant catalana de Mateo, un nom d'arrels bíbliques que significa "regal de Déu". Aquesta combinació de tradició i originalitat reflecteix la personalitat d'Andreu i la seva parella, que han optat per noms que destaquen i, al mateix temps, posseeixen un profund significat.

Reflexions i grans reptes de ser pare

Malgrat l'alegria que li brinden els seus fills, Andreu no amaga les inquietuds que l'acompanyen en el seu rol paternal. Com a pare que ha abraçat la paternitat en una etapa més madura de la seva vida, expressa certs temors sobre el futur: "Tinc una por... a no poder arribar a acompanyar-los molt lluny i veure precisament com es despleguen en la seva vida". Aquesta sinceritat ressona amb molts pares que comparteixen preocupacions similars sobre el benestar i el futur dels seus fills.

Un equilibri entre la vida pública i privada

Mantenir un equilibri entre la seva carrera mediàtica i la seva vida familiar és un desafiament constant per a Andreu. No obstant això, la seva dedicació a ambdós àmbits és evident. Mentre continua entretenint la seva audiència amb el seu característic humor a "La competència", també s'esforça per ser un pare present i atent, conscient de la importància de cada moment compartit amb Rai i Mateo.