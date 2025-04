El gest d'Alexia Putellas amb un aficionat: Tots diuen el mateix

per Pol Nadal

Alexia Putellas és una de les millors jugadores del món. Lluita amb la seva companya d'equip Aitana Bonmatí, per aconseguir aquesta etiqueta. Ambdues són dues estrelles mundials del futbol femení. No només pel seu talent sobre la gespa, sinó també pel seu treball fora dels terrenys de joc. Per fer que arribi l'esport a totes les nenes i reduir les diferències de gènere en l'esport.

Què ha passat?

Alexia es mereix mil premis. Els fets han ocorregut al final del partit, quan un aficionat molt jove s'ha acostat a ella per fer-se una foto. Els treballadors de seguretat han intentat evitar-ho. No obstant això, ella ha fet tot el possible perquè el jove pogués prendre la instantània.

Aplaudiments merescuts

La graderia es va adonar del fet i va respondre amb crits i aplaudiments. El més sorprenent és que el FC Barcelona no jugava com a local. Alexia i les seves companyes jugaven com a visitant. Els aplaudiments dels oponents, malgrat la rivalitat, demostren la gran feina que estan fent aquestes esportistes. Igual que Andrés Iniesta, que era aplaudit en tots els camps de la Lliga.

Alexia Putellas, una autèntica professional

Alexia va iniciar la seva carrera futbolística al CE Sabadell i posteriorment va passar per les categories juvenils del FC Barcelona i el RCD Espanyol. Va debutar a la Primera Divisió amb l'Espanyol durant la temporada 2010-2011. El 2011, es va unir al Levante UD, on va destacar en anotar 15 gols en 34 partits. El seu rendiment va cridar l'atenció del FC Barcelona, equip al qual va tornar el 2012 i on ha desenvolupat la major part de la seva carrera.

Amb el Barcelona, Alexia ha aconseguit nombrosos títols, també múltiples lligues espanyoles i tres UEFA Women's Champions League (2020-2021, 2022-2023 i 2023-2024). El setembre de 2023, va assolir els 400 partits amb el club, i a l'octubre del mateix any es va convertir en la màxima golejadora històrica de l'equip amb 182 gols, superant a Jennifer Hermoso. ​

Reconeixements i Èxits

A més dels seus dos Balons d'Or, Alexia ha estat reconeguda com la Millor Jugadora de la FIFA i la Jugadora de l'Any de la UEFA el 2021 i 2022. El 2023, va ser part fonamental de la selecció espanyola que va conquerir la Copa Mundial Femenina, convertint-se en guanyadora del Baló d'Or, el premi The Best de la FIFA, la Champions League i la Copa del Món.