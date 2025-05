Ni Toni Cruanyes, ni Jordi Évole ni Ricard Ustrell: El presentador de la Marató 2025

La Marató de TV3. És impossible que cap espectador de la Televisió de Catalunya no conegui aquest programa. O millor dit, la 'Festa de la Solidaritat'. S'emet un cop l'any, però serveix per demostrar al món la solidaritat dels catalans i catalanes, tot i que durant l'any sentim precisament el discurs contrari.

Empreses, particulars, associacions, clubs esportius... Tothom s'uneix a favor de la causa. S'organitzen partits, jocs, àpats... Tothom paga les seves quotes, que van destinades a 'La Marató'. També es poden fer donatius per Bizum i per telèfon, on centenars de voluntaris atenen les trucades per demanar les dades bancàries.

Els presentadors solen ser cares conegudes de TV3 o de Catalunya Ràdio. Toni Cruanyes, Ricard Ustrell, Helena Garcia Melero, Quim Masferrer, Albert Om, sempre són a les travesses. Enguany, l'encarregat de presentar la jornada serà un dels periodistes més estimats i millor valorats. A més, es jubila, així que serà el seu adeu perfecte.

| TV3

Un conegut de la casa

El periodista Ramon Pellicer presentarà La Marató de 3Cat, que es dedicarà enguany a la sensibilització social i a la recerca en càncer. El canal autonòmic subratlla que el programa apostarà per la divulgació científica i l'entreteniment, promovent la prevenció i els hàbits de vida saludables. També posarà en valor les històries personals que hi ha darrere de cada cas.



La 34a edició del programa solidari se celebrarà el 14 de desembre. Pellicer presentarà l'espai per segona vegada i ho farà com a presentador únic. El 2004 també va estar al capdavant d'una edició dedicada al càncer. Ha estat copresentador en vuit edicions més de la Marató. Pellicer treballa a TV3 des del 1988.

Dècades vinculat a la casa

Pellicer va iniciar la seva carrera als mitjans el 1986 a Catalunya Ràdio. El 1988, es va incorporar a TV3, on va presentar programes com Bon dia, Catalunya al costat de Mari Pau Huguet. El 1993, va fer el salt a Televisión Española (TVE), on va presentar i codirigir el Telediario, assumint posteriorment la seva direcció en solitari. També va conduir el programa d'actualitat Testigo directo fins al 1997.

| TV3

L'any 1998, va tornar a TV3 per presentar Domini públic i més tard el programa de reportatges Entre línies, que va conduir fins al 2007. Des del març de 2007, ha estat l'editor i presentador del Telenotícies Vespre, l'informatiu més vist a Catalunya.

A més de la seva tasca a televisió, Pellicer va fundar la productora audiovisual Sticakí, responsable de la producció de Entre línies. També ha treballat a la ràdio, presentant el programa L'Auditori a RAC1 l'any 2000.