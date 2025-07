Felicitat màxima per a Ona Carbonell: Neix el seu tercer fill

La històrica nedadora olímpica catalana, Ona Carbonell, no pot amagar la seva satisfacció després de donar la benvinguda al seu tercer fill. Luc, és la notícia que confirma el sòlid projecte familiar que comparteix amb Pablo Ibáñez i els seus dos primers fills. Sense pressa, però amb una felicitat profunda, la família ha donat la benvinguda a aquest petit raig de llum que promet il·luminar encara més la seva llar

"Benvingut al món, Luc"

El passat dimecres 16 de juliol, Ona i la seva parella, l'exgimnasta Pablo Ibáñez, van anunciar l'arribada del petit a través d'Instagram. La publicació anava acompanyada de paraules plenes d'agraïment: "Benvingut al món, Luc. Estem immensament feliços que siguis aquí. Un nen sa, fort i ple de llum… un regal preciós per a tota la família i molt especial per als teus germans, Kai i Teo, que ja t'adoren".

De seguida, les seves plàcides afirmacions es van veure acompanyades d'un sincer agraïment a l'equip sanitari de l'Hospital Can Ruti. Va destacar la "professionalitat i estima" rebudes, i va dedicar un reconeixement especial a la seva ginecòloga de sempre, la doctora Cristina.

Un nom breu però lluminós, amb tradició familiar

Seguint la tradició d'escollir noms de tres lletres —Kai (2020) i Teo (2022)—, la família ha decidit anomenar el nadó Luc. L'elecció honra una simplicitat amb significat: l'origen llatí i grec del nom evoca llum i claredat. Luc, a més, en francès i català, manté aquesta sonoritat curta i elegant que tant ha identificat els dos noms anteriors de la parella.

Trajectòria pública i compromís familiar

Ona Carbonell va saltar a la fama per la seva trajectòria en natació sincronitzada. Tanmateix, la seva retirada el 2019 no va suposar la fi del seu protagonisme. Des de llavors ha compatibilitzat el seu paper com a mare amb funcions destacades a la Comissió de Maternitat i Esport del Comitè Olímpic Espanyol. Gràcies al seu impuls, s'han millorat les condicions per a esportistes embarassades en competicions internacionals, incloent-hi suports a la lactància i serveis per a mares atletes.

En l'àmbit personal, la seva relació amb Pablo Ibáñez va néixer al CAR de Sant Cugat el 2009, i va passar d'una discreta amistat esportiva a confirmar-se públicament el 2016. Junts han creat un nucli familiar estable i proper, equilibrant l'exigència esportiva amb la criança de tres fills. Kai i Teo, de 5 i 3 anys respectivament, ja s'han mostrat jurant-se estima cap a Luc fins i tot abans de la seva arribada oficial.

Reaccions i missatges d'afecte

Des de l'entorn d'esportistes i celebritats hi ha hagut nombroses mostres d'estima. Paula Echevarría, Eva González i Nieves Álvarez es van sumar a les felicitacions a través d'Instagram, reconeixent que Luc "és un nen molt afortunat". Els missatges revelen no només una comunitat personal sòlida, sinó també el respecte i admiració que la parella ha cultivat a l'univers de l'esport i l'entreteniment.

El significat darrere de la nova arribada

L'arribada de Luc referma el compromís d'Ona i Pablo amb la maternitat activa, la família nombrosa i la igualtat d'oportunitats per a les dones esportistes. Amb aquest nou capítol de vida, es demostra que la maternitat pot complementar-se amb una carrera pública important. A més, en aquest cas, la pressió mediàtica no ha desviat la seva felicitat ni el seu propòsit familiar.

El naixement de Luc és molt més que un esdeveniment familiar. Representa una nova etapa per a Ona com a mare, líder institucional a favor de la conciliació, i figura que transmuta l'esportiu en un missatge d'empoderament femení.