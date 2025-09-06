És oficial: Meghan Markle revela què està passant amb la seva filla, la princesa Lilibet

Meghan Markle ha confirmat el que molts es preguntaven sobre la seva filla petita, la princesa Lilibet. La duquessa assegura que la nena està bé, tranquil·la i feliç al costat de la seva família. Tanmateix, també ha volgut remarcar que farà tot el possible per protegir el seu anonimat.
La notícia ha tingut un fort impacte perquè la petita ja no compta amb la protecció oficial de la Casa Reial britànica. El canvi ha generat inquietud entre els seguidors dels ducs de Sussex. Tot i això, Meghan ha reiterat que ni ella ni Harry baixaran la guàrdia pel que fa a la seguretat dels seus fills.
L'esposa del príncep Harry sap que la vida dels seus fills no serà senzilla. Créixer als Estats Units i lluny de la família reial britànica implica nous reptes. Per això insisteix que vol una infància diferent per a ells, allunyada del soroll mediàtic.
Meghan Markle va tornar a emocionar els seus seguidors en compartir un gest íntim del seu marit. El príncep Harry va tenir un detall molt especial amb ella i amb Lilibet. El moment va coincidir amb l'estrena de la segona temporada de la seva esperada docu-sèrie.
Les imatges de la princesa Lilibet
En un vídeo casolà, Meghan va mostrar la seva filla descobrint una sorpresa a la cuina de casa seva. Es tractava d'una fotografia en blanc i negre en què apareixia la duquessa amb el seu gos Guy. La imatge estava emmarcada i decorada amb un gran llaç blanc.
La duquessa va publicar el moment amb un missatge senzill però emotiu. Va escriure: “La sorpresa matinal del meu marit”. Els seus seguidors van reaccionar amb entusiasme, destacant l'afecte i la unió que es reflecteix en el gest.
El detall escollit per Harry té un fort valor simbòlic. No només va coincidir amb el llançament de la docu-sèrie, sinó també amb el Dia Internacional del Gos. Per a Meghan va ser un record ple de tendresa, ja que Guy sempre va ser molt important a la seva vida.
El vídeo va mostrar com Lilibet s'acostava a la fotografia i la besava amb innocència. Un gest que va commoure tothom perquè va demostrar que la nena ja entén com d'especial va ser Guy per a la seva mare. L'escena reflecteix la calidesa de l'ambient familiar en què creix la petita.
El gest també referma la intenció de Meghan de mostrar Lilibet com una nena normal. Encara que és princesa, la seva mare vol que visqui una vida tan senzilla com sigui possible. Per això s'esforça a oferir-li una llar on regni la intimitat.
Harry i Meghan saben que l'atenció mediàtica sempre els envoltarà. Tot i així, la parella aposta per controlar què mostren i què reserven per a ells mateixos. Aquest vídeo n'és una mostra d'aquesta estratègia: un instant íntim, però carregat de simbolisme.
La història confirma que Meghan està disposada a protegir la seva filla per damunt de tot. Vol que Lilibet creixi amb amor, seguretat i anonimat, encara que sigui princesa. Aquesta serà la línia que seguirà marcant el futur de la família Sussex.