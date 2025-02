Les imatges de Sasha Piqué que emocionen els fans de Shakira

El retorn de Shakira als escenaris amb la gira Las Mujeres Ya No Lloran ha estat ple de diversos moments emotius i moltes sorpreses per als seus seguidors. Un dels instants més destacats va ocórrer durant el seu recent concert a Barranquilla. On el seu fill menor, Sasha Piqué, va commoure el públic en cantar juntament amb la seva mare; demostrant una vegada més l'estreta relació familiar que aquests comparteixen.

Després de la seva separació de Gerard Piqué el 2022, Shakira ha canalitzat les seves diferents experiències personals en la seva música, reflectint el seu procés de sanació i empoderament. La gira Las Mujeres Ya No Lloran representa aquesta nova etapa en la seva vida, portant el seu missatge a diverses ciutats d'Amèrica Llatina.

El concert a Barranquilla, la seva ciutat natal, va ser emotiu, ja que va marcar el seu retorn a casa després de gairebé dues dècades. La presentació va coincidir amb el Carnaval de Barranquilla, integrant elements festius i culturals propis de la regió.

La participació de Sasha a l'escenari

Durant la interpretació d'Acròstic, una cançó dedicada als seus fills Milan i Sasha, el públic va ser testimoni d'un moment entranyable. Sasha, de 9 anys, es va unir a la seva mare a l'escenari, cantant amb entusiasme i demostrant el seu talent musical.

Aquest gest no només va evidenciar la connexió especial entre mare i fill, sinó que també va ressaltar el suport de la família en aquesta etapa de la vida de Shakira. La presència de Milan i Sasha a la gira ha estat constant, acompanyant la seva mare i participant activament en les seves presentacions.

Reaccions del públic i a les xarxes socials

L'emotiva actuació de Sasha no va passar desapercebuda. Els assistents al concert van capturar el moment en vídeos que ràpidament es van viralitzar a les xarxes, generant una onada de comentaris positius i mostres d'afecte cap a la família.

Els fanàtics van destacar la naturalitat i el carisma de Sasha a l'escenari, augurant-li un futur prometedor en el món de la música. A més, la participació dels fills de Shakira en les seves presentacions ha estat vista com un exemple d'unió familiar i resiliència davant les adversitats.

Shakira i la seva connexió amb Barranquilla

El concert a Barranquilla no només va ser especial per la participació de Sasha, sinó també per la manera que Shakira va retre homenatge a les seves arrels. L'artista va incorporar elements tradicionals del Carnaval de Barranquilla en el seu espectacle. Incloent-hi la participació de la reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo, i del reconegut músic local Chelito De Castro.

Aquestes col·laboracions van ressaltar la riquesa cultural de la regió i van reafirmar l'orgull de Shakira per la seva terra natal. La cantant va expressar la seva gratitud i emoció en retrobar-se amb la seva gent, creant una nit inoblidable tant per a ella com per al seu públic.

La imatge de Sasha cantant emocionat juntament amb la seva mare s'ha convertit en un dels moments més icònics de la gira. Recordant a tothom que, més enllà de l'espectacle i la música, el més important continua sent la família.