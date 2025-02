Oficial: Laura Fa y Lorena Vázquez confirman el último rumor de Leonor de Borbón

La princesa Leonor ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una posible relación amorosa que ha dado de qué hablar. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han confirmado en el programa Col·lapse de 3Cat un rumor que ha estado circulando en los últimos días: la heredera al trono español fue vista en Brasil con un misterioso joven, lo que ha despertado especulaciones sobre su vida sentimental.

Un viaje con sorpresa incluida

Leonor de Borbón se encuentra actualmente en su formación militar y, como parte de su instrucción, ha estado participando en un recorrido internacional con la Armada Española. Durante una parada en Brasil, coincidiendo con el Día de los Enamorados en el país sudamericano (14 de febrero), un fotógrafo captó imágenes de la princesa en compañía de un joven atractivo vestido con una camisa blanca.

| Casa Real, @X, XCatalunya

Según relataron Fa y Vázquez, el fotógrafo asegura que no se trata de un compañero de la escuela naval, lo que ha despertado aún más la curiosidad. Sin embargo, las imágenes no han salido a la luz, ya que no han sido adquiridas por los medios.

Las periodistas incluso bromearon sobre el tema, señalando que "ya pagamos suficiente por la monarquía como para pagar por fotos", refiriéndose a los costos asociados a la Casa Real. También mencionaron que el fotógrafo describió a la pareja compartiendo gestos cariñosos, aunque no pudo capturar imágenes de besos o momentos más comprometidos.

¿Quién es el misterioso joven?

El gran interrogante es la identidad del chico que acompañaba a la princesa de Asturias en este viaje. Si bien no se han revelado más detalles sobre él, el hecho de que no pertenezca a su grupo de compañeros de formación ha avivado las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Cabe recordar que, hasta el momento, no se ha conocido oficialmente ninguna pareja de Leonor, por lo que cualquier indicio sobre su vida amorosa genera un gran revuelo mediático.

Reacciones y lo que viene

La noticia ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la Casa Real han debatido sobre la posibilidad de que la princesa esté en una relación. Sin confirmaciones oficiales, las especulaciones siguen abiertas y solo el tiempo dirá si este misterioso joven vuelve a aparecer en la vida pública de Leonor.

| YouTube: RTVE Noticias

Por ahora, la heredera al trono continúa con su formación en la Academia General del Aire y su agenda de compromisos oficiales. ¿Será este el inicio de una historia de amor o simplemente una coincidencia? Lo que está claro es que cualquier detalle sobre la vida privada de la princesa sigue siendo un tema de máximo interés.