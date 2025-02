Anna Castillo, catalana, talent i estalvi: Li explica a Broncano què fa amb els seus diners

per Pol Nadal

L'actriu barcelonina Anna Castillo, reconeguda per la seva versatilitat i carisma a la pantalla, ha tornat a sorprendre el públic amb la seva sinceritat. Durant la seva recent participació en el programa "La Revuelta", presentat per David Broncano a TVE, Castillo no només va promocionar la seva nova sèrie "Su Majestad", sinó que també va compartir detalls íntims sobre la seva situació financera i vida personal.

Un patrimoni fruit de l'esforç

En la tradicional secció del programa on Broncano indaga sobre les finances dels seus convidats, Anna Castillo no va esquivar la pregunta. Encara que inicialment va mostrar certa reticència, va confessar: "Tinc dues hipoteques, però si vengués les meves propietats, tindria prop d'un milió d'euros". Aquesta revelació destaca la prudència financera de l'actriu, qui ha invertit en béns immobles com una forma d'assegurar el seu futur.

| RTVE

"Su Majestad": una sàtira monàrquica

El motiu principal de la seva visita al programa va ser la promoció de "Su Majestad", la nova sèrie d'Amazon Prime Video que s'estrenarà el 27 de febrer. En aquesta comèdia satírica, Castillo interpreta la princesa Pilar, una jove que, després d'un escàndol protagonitzat pel seu pare, el rei Alfonso XIV, es veu obligada a assumir responsabilitats reials inesperades. La sèrie promet oferir una visió humorística i crítica de la monarquia espanyola i europea.

Sinceritat que conquista el públic

A més de parlar sobre la seva carrera i finances, Anna Castillo va abordar temes personals amb la franquesa que la caracteritza. En ser consultada sobre la seva vida íntima, va respondre sense vacil·lacions, generant sorpresa i admiració tant en el presentador com en l'audiència. La seva naturalitat i transparència han consolidat la seva imatge com una de les actrius més autèntiques del panorama espanyol.

Reflexions sobre la societat actual

Durant l'entrevista, Castillo també va compartir els seus pensaments sobre temes socials, destacant el seu procés de deconstrucció en qüestions de gènere i raça. Va reconèixer que, com a dona, ha treballat més en desaprendre comportaments masclistes, encara que és conscient que encara queda camí per recórrer en altres àmbits.

| RTVE, XCatalunya

Una carrera que no para de créixer

Amb 31 anys, Anna Castillo ha demostrat ser una de les actrius més prometedores de la seva generació. La seva participació en projectes diversos i la seva capacitat per abordar diferents gèneres l'han posicionat com un referent en la indústria cinematogràfica espanyola. "Su Majestad" es perfila com un altre èxit en la seva trajectòria, i els seus seguidors esperen amb ànsia veure-la en aquest nou desafiament interpretatiu.

Impost de patrimoni a Catalunya

Desconeixem on estan ubicats aquests immobles. Si ho estan a Catalunya, és molt probable que sigui castigada per culpa de l'impost de patrimoni, un impost clarament recaptatori que penalitza l'estalvi de les famílies i d'aquells ciutadans que decideixen invertir els seus diners en béns immobles.

D'aquesta manera, es pot donar la paradoxa que una persona responsable i conservadora (financerament parlant), sigui més castigada que una persona que malgasta els seus diners. Si Anna del Castillo no decidís comprar béns amb aquests diners i decidís gastar-se'ls, no pagaria un impost de patrimoni injust que s'ha de pagar quan ja s'ha pagat l'impost de transmissions patrimonials o IVA en el moment de la compra.