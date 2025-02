La nueva serie de Anna Castillo que pone de los nervios a los Borbones

En el panorama televisivo español, pocas producciones han generado tanta expectación y controversia como "Su Majestad", la nueva serie protagonizada por Anna Castillo. Esta comedia satírica se adentra en los entresijos de una monarquía ficticia que guarda inquietantes similitudes con la Casa Real española, lo que ha suscitado reacciones diversas tanto en el público como, presumiblemente, en los propios miembros de la realeza.

El contexto de "Su Majestad"

"Su Majestad" se estrena hoy, 27 de febrero de 2025, en Prime Video. La serie, creada por Borja Cobeaga y Diego San José, conocidos por su trabajo en "Ocho apellidos vascos", narra la historia de Pilar, una joven princesa despreocupada que se ve obligada a asumir el trono tras un escándalo financiero que implica a su padre, el rey Alfonso XIV. Anna Castillo da vida a esta protagonista, ofreciendo una interpretación que oscila entre la frivolidad y la profundidad emocional. La trama aborda temas como el privilegio, la responsabilidad y la percepción pública de la monarquía en el siglo XXI.

Inspiración en la realidad

Aunque la serie se presenta como una obra de ficción, es innegable que toma elementos de la realidad. Los creadores han reconocido que personajes como Victoria Federica y Froilán de Marichalar, nietos del rey emérito Juan Carlos I, sirvieron de inspiración para construir a la princesa Pilar. Las andanzas mediáticas de estos jóvenes, desde apariciones en programas de telerrealidad hasta incidentes en locales nocturnos, han sido fuente de titulares en la prensa del corazón. Cobeaga comentó en una entrevista: "Las noticias sobre ellos nos iban adelantando mientras hacíamos la serie".

Reacciones en la Casa Real

Aunque no ha habido declaraciones oficiales por parte de la Casa Real sobre "Su Majestad", es plausible pensar que la serie ha captado su atención. La representación de una monarquía en crisis, con personajes que reflejan comportamientos polémicos de figuras reales, podría resultar incómoda para la institución. Anna Castillo, en una entrevista reciente, expresó: "Me encantaría que la viera Leonor. No sé qué va a pensar, la verdad, pero me encantaría".

Un enfoque satírico y valiente

"Su Majestad" se atreve a explorar territorios poco transitados en la ficción española, abordando con humor y sátira temas considerados tabú. La serie no solo se centra en la monarquía, sino que también lanza dardos hacia otras instituciones y figuras públicas. Por ejemplo, en una escena, la princesa Pilar asiste a una final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Girona, y ante los abucheos del público, murmura entre dientes un insulto, recordando un incidente real protagonizado por una figura política española.