Anglaterra, en suspens: un testimoni acaba de destapar l’última hora sobre Kate Middleton

per Angélica Oyarzún

Les aparences a la reialesa britànica sempre han estat fonamentals. El que es mostra públicament, els silencis i fins i tot les decisions a les xarxes socials s'analitzen, tant pels experts com pels seguidors. Però, de vegades, una sola decisió pot desencadenar una allau d'interpretacions, especialment si involucra Kate Middleton i Meghan Markle.

Kate Middleton, sense voler-ho, torna a ser protagonista de titulars. Aquesta vegada, no per la seva agenda oficial, sinó pel que ha provocat la marxa de la seva fidel assistent personal, Natasha Archer. Ningú al Palau Reial va imaginar totes les conseqüències que portaria aquest allunyament de l'assessora de Kate.

Una renúncia que activa les alarmes a Buckingham

El que en aparença semblava una simple reestructuració interna ha derivat en un vendaval d'especulacions. Archer no era només una col·laboradora més, era part de la intimitat operativa dels prínceps de Gal·les. La seva sobtada renúncia no va trigar a interpretar-se com el reflex d'una tensió més gran.

A això s'hi va sumar un gest encara més eloqüent: Archer, al seu Instagram, va deixar de seguir Meghan Markle, la seva marca ‘As Ever’ i diversos dels propers a Meghan. Per als coneixedors del llenguatge reial, aquesta neteja virtual no és un detall menor. Darrere d'aquesta acció realitzada per Archer a les seves xarxes, podria haver-hi un missatge molt més enllà del que es coneix.

El fantasma de Meghan torna a escena

Amb aquests moviments, l'ombra de Meghan Markle torna a la història. Fa temps que se sap que la relació entre ella i Kate mai no va ser fluida. L'incident recordat amb els vestits de la princesa Charlotte o l'entrevista amb Oprah van deixar clar que les ferides no s'havien cicatritzat.

Ara, l'allunyament digital d'Archer del cercle Sussex sembla més una declaració que una casualitat. Tot i que manté vincles amb Abigail Spencer i Sarah Rafferty, amigues de Meghan a la sèrie Suits, va tallar amb figures de rellevància com Daniel Martin o Heather Dorak. Tot apunta a un reposicionament clar i deliberat.

Sorgeixen les incerteses

La gran incògnita és si Natasha Archer va marxar per decisió pròpia o si hi va haver pressions internes que la van empènyer a triar. Algunes fonts asseguren que la seva proximitat prèvia amb l'entorn Sussex no va ser ben rebuda pels prínceps de Gal·les. Altres suggereixen que va ser ella qui va decidir prendre distància davant un clima cada cop més polaritzat.

Sigui quina sigui la raó, la seva sortida no és un fet menor. En un palau on els moviments interns rarament es filtren, que una assistent tan lleial i propera decideixi apartar-se deixa entreveure tensions ocultes. I tot indicaria que aquesta història tot just comença i podria ser el preludi de noves revelacions que tornaran a posar la família reial al centre de l'huracà mediàtic