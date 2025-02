Nou fet preocupant per a Xavier Grasset a la Selva a l'inici del mes de febrer

per Pol Nadal

El programa La Selva, presentat per Xavier Grasset a les tardes de TV3, continua enfrontant-se a dificultats per consolidar-se en termes d'audiència. Segons les dades proporcionades per Rocco Steinhauser, analista especialitzat en audiències televisives, el magazín vespertí de la cadena pública catalana ha registrat xifres preocupants a l'inici de febrer, evidenciant una tendència descendent que podria comprometre la seva continuïtat a llarg termini.

Mal dades per a La Selva: caiguda en audiència i en quota de pantalla

El 4 de febrer de 2025, La Selva va obtenir una quota de 6,8% amb 70.000 espectadors, una dada que el situa molt per sota dels estàndards habituals de TV3 en aquesta franja horària. El programa arrenca amb una herència d'audiència de 131.000 espectadors deixats per la sèrie emesa prèviament, però la seva corba de seguiment descendeix notablement fins a estabilitzar-se en xifres preocupants.

| TV3, XCatalunya

Un dels aspectes més alarmants és la manca de connexió amb el públic jove. Segons les dades d'audiència, els espectadors d'entre 13 i 24 anys pràcticament desapareixen del programa (0,0% de quota), mentre que en la franja de 25 a 44 anys amb prou feines arriba a un 0,1%. L'única audiència que sosté el format és el grup de majors de 64 anys, que aporta un 10,4% de quota, encara que aquest perfil d'espectador és insuficient per garantir l'èxit del programa en termes comercials.

Comparació amb altres programes i franja horària

El baix rendiment de La Selva contrasta amb les dades obtingudes per altres cadenes en la mateixa franja horària. Per exemple, el programa vespertí de La Sexta, Más Vale Tarde, va aconseguir un 8% de quota i 84.000 espectadors, superant TV3. A més, Telecinco, amb TardeAR, va aconseguir un 10,1% de quota i 106.000 espectadors, amb un rendiment més equilibrat en totes les franges d'edat.

El target comercial, un indicador clau per als anunciants, tampoc afavoreix La Selva, ja que amb prou feines arriba al 3,8%, quedant molt per sota dels seus competidors.

| TV3, ACN, XCatalunya

TV3 manté el lideratge en altres franges

Malgrat aquestes males dades a la tarda, TV3 continua dominant en altres segments clau de la programació. Segons Steinhauser, el minut més vist del dia va correspondre al Telenotícies Vespre, amb una impressionant quota del 28,2% i 557.000 espectadors a les 21:29 hores. Aquesta dada confirma que els informatius de TV3 continuen sent el pilar fonamental de la cadena.

A més, TV3 manté el seu lideratge en la sobretaula i en la franja nocturna, gràcies al rendiment dels seus concursos i programes d'humor.