La germana de Marc Giró que no sabies que sortia a TV3

Marc Giró és un dels comunicadors més singulars que ha donat la televisió catalana en les últimes tres dècades. El seu caràcter desenfadat i sarcàstic han conquerit tant al públic de Catalunya com, més recentment, al de la resta d'Espanya. Molts l'associen amb els seus inicis en programes com Les 1000 i una de TV3 o el seu salt a la fama nacional amb Late Xou.

Poc es parla, però, que darrere d'aquest gran talent existeix un interessant entramat familiar bolcat en la comunicació i l'humor. De fet, la seva germana, Mireia Giró, també ha estat molt lligada a la petita pantalla. Encara que amb un perfil més discret, ella mateixa forma part de la plantilla de TV3, concretament en l'equip de guionistes d'Alguna pregunta més? (APM).

| TV3

Si per un costat Marc Giró es desenvolupa amb espontaneïtat en el seu late night a La 1, on fa gala de la seva ironia i el seu instint televisiu, Mireia brilla entre bastidors aportant creativitat a un espai icònic com APM. Tot i així, no ha estat l'única vegada que l'hem vista en antena: també va participar en tertúlies de programes com Planta baixa o Tot es mou.

Parells físics

Tant Mireia com Marc comparteixen no només trets físics (alguns destaquen la seva semblança en el mentó i la mirada), sinó també una vena humorística que es percep quan parlen en públic. Si bé ella no és tan coneguda per al gran públic, les seves col·laboracions a la cadena catalana han evidenciat la seva capacitat per generar continguts enginyosos i la seva espontaneïtat a l'hora d'opinar en directe.

Al marge de l'admiració que produeix el seu germà, amb el seu “desimboltura” i la seva habilitat per a la comèdia, Mireia ha preferit cultivar un paper més recollit: el de guionista i contertuliana puntual. És, segons expliquen fonts internes, una peça essencial de l'engranatge d'Alguna pregunta més?, el programa d'humor i sàtira mediàtica que s'emet els diumenges i, sovint, en prime time per competir amb grans esdeveniments.

Encara que Marc Giró porta anys collint popularitat, la seva germana també ha anat construint la seva pròpia trajectòria. No es tracta d'un mer suport o d'un “comodí familiar”: Mireia combina frescor i un punt de picardia similars als del seu germà, un segell que es percep en els guions que redacta i en les seves aparicions, on mostra una espontaneïtat envejable.

Família plena de famosos

A més, la família s'amplia amb altres connexions mediàtiques. El marit de Marc, Santi Villas, és germà de Thais Villas, rostre reconegut a El Intermedio, i el marit de Thais és el presentador de ràdio i televisió Òscar Dalmau. Tots ells conformen, sens dubte, una “saga” de creadors i comunicadors, molt vinculats a l'entreteniment.

| @philmusical, XCatalunya

Mentre Marc segueix guanyant adeptes amb el seu Late Xou, conquerint premis com l'Ondas i guanyant-se la simpatia d'una audiència més àmplia, Mireia passa desapercebuda per a molts, encara que la seva tasca a TV3 sigui clau. És, en definitiva, l'exemple d'una família que viu la televisió i la comunicació amb gran passió, cadascú amb el seu estil i el seu rol particular. Així, la pròxima vegada que es parli de la “família Giró”, no només caldrà al·ludir a Marc, sinó també a Mireia, la germana amb talent amagat per a la pantalla.